原标题：2023建材行业碳减排国际论坛暨鼓励推广应用技术和产品交流会在京召开

7月25日，由中国建筑材料联合会主办，中国建筑材料科学研究总院有限公司、中材节能股份有限公司和中材建设有限公司共同协办的2023建材行业碳减排国际论坛暨鼓励推广应用技术和产品交流会在北京召开。

本次论坛以“绿色化、高端化、智能化”为主题，来自全球建筑材料领域的政府官员、专家学者和企业代表共同探讨建材行业碳减排、碳中和之策，分享碳减排先进理念、方法和技术路径，交流绿色低碳新技术、新产品、新工艺，共同促进全球建材行业绿色低碳高质量发展。

中国建筑材料联合会会长阎晓峰在致辞中表示，开放合作是促进人类社会进步的时代要求。中国拥有超大规模市场优势和完备的建材工业体系，对先进的碳减排技术和产品不仅有广阔的市场需求，也有较为丰富的示范应用场景。我们愿同各方加强交流互鉴，携手共进，倡导中国企业对标世界一流建材企业，推进中国建材行业“绿色化、高端化、智能化”升级，促进全球建材行业在碳减排技术和科技创新方面的国际合作。在开放中创造发展机遇、在合作中破解商业难题，用低碳环保推动绿色化，用科技创新赋能高端化，用数字化助力智能化，努力实现建材行业“宜业尚品、造福人类”的发展目标。

工业和信息化部原材料工业司建筑材料处处长高萍在致辞中表示，一要坚定目标，加快建材行业智能化绿色化发展，稳妥有序推进碳减排；二要坚定信心，加快推广新技术新产品，促进行业稳增长。工信部将继续统筹各方资源，努力创造良好发展环境，为加快推动建材行业智能化、绿色化、融合化发展作出积极贡献。

随着中国建筑材料工业深度参与全球分工，中国建材企业在国际上的竞争力和影响力不断增强，中国建材行业需要更大范围、更宽领域、更深层次的开放合作。论坛现场举办了《中国建材行业国际合作蓝皮书》首发仪式。

中国建筑材料联合会副会长刘建华在主旨发言中，回顾了两年来国内外建材领域在绿色低碳技术方面的新突破及应用成果，介绍了中国建筑材料联合会积极推进绿色低碳发展的重点工作，并提出了确保中国建材行业提前实现碳达峰的具体举措。

全球水泥与混凝土协会创新业务总监Claude Lorea分享了GCCA发布的2050年碳中和混凝土路线图，介绍了GCCA在推动混凝土低碳技术创新的举措，并解读了欧盟碳关税以及生产碳中和混凝土的相关鼓励政策。

中国建筑材料联合会总经济师、副秘书长孙星寿对《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2023）版》进行了解读。

论坛期间，还举办了建材行业低碳技术与产品展，来自国内外领先建材企业踊跃参展，吸引了众多与会嘉宾驻足交流。

(责编：董童、曹淼)

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