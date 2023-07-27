原标题：中国质量认证中心与中国电力举行战略合作签约暨构网储能实证基地揭牌仪式

7月25日，中国质量认证中心与中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）在京签署战略合作框架协议，并揭牌设立国家能源太阳能、风能发电系统实证技术重点实验室中国电力国际发展有限公司构网储能实证基地。

北京市房山区政府副区长高武军，认证中心党委书记、主任谢肇煦，国家电投新能源总工程师、中国电力党委书记、董事局主席、新源智储董事长贺徙共同为双方联合设立的构网储能实证基地揭牌。认证中心党委委员、副主任徐少山，中国电力党委委员、副总裁寿如锋代表双方签署合作协议。

座谈中，高武军介绍了房山区优化营商环境的相关举措，肯定新型储能产业链建设对促进房山区经济高质量发展的重要作用。对中国电力和认证中心成功签约和设立构网储能实证基地表示热烈祝贺，希望双方以此为起点共同为房山区新型储能产业集群建设提供有力支撑。

谢肇煦简要介绍认证中心的发展概况和业务领域。他表示，中国电力和认证中心作为能源转型的践行者和服务者，双方未来合作空间巨大。希望双方发挥各自优势，加快战略合作走深走实，服务新时代新能源产业高质量发展。

贺徙详细介绍中国电力在新能源、储能、绿电交通等领域的资源和优势，充分肯定双方合作的意义和潜力，希望双方聚焦国家战略落实发展大局，建立灵活的合作机制，扩大国内国际合作的深度和广度。

根据协议，双方将在能源科技研究及成果应用方面建立长效合作机制，在相关技术领域建立信息共享平台，在能源产业检验认证、质量评价、科技研发、人员培训及平台建设方面进行广泛合作，携手推进新能源领域科技创新与产业升级，构建更加安全稳定、高端、智能和绿色的产业链供应链，不断提高新能源产业国际化水平、推动能源电力绿色低碳转型。

中关村房山园管委会、认证中心、中国电力相关部门人员参加仪式。仪式后，谢肇煦一行前往中国电力所属的新源智储房山工厂参观调研。

(责编：董童、李源)

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