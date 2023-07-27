人民网北京7月27日电 （黄盛）中国人民银行营业管理部日前发布的数据显示，上半年北京地区存贷款均保持较快增长——6月末，人民币各项贷款余额同比增长11.1%，增速分别比一季度末和上年同期高0.6个和1.9个百分点；上半年新增人民币贷款8460亿元，创历史同期新高，同比多增920亿元，为推动首都经济回升向好提供有力支撑。

从结构看，信贷结构持续优化，经济发展动能不断增强。今年以来，中国人民银行营业管理部充分发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，聚焦重点、合理适度，持续加大对制造业、科技创新、绿色发展、普惠小微等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。6月末，制造业中长期贷款余额同比增长54.4%，比各项贷款增速高43.3个百分点；高新技术领域企业贷款余额同比增长19.9%，比各项贷款增速高8.8个百分点；绿色贷款余额同比增长31.9%，比各项贷款增速高20.8个百分点；普惠小微贷款余额同比增长23.9%，比各项贷款增速高12.8个百分点；普惠小微授信户数为123.3万户，同比增长22.5%。

从利率看，实体经济融资成本稳中有降。上半年，市场化利率形成和传导机制持续完善，1年期和5年期LPR均下降10个基点，推动企业融资成本稳中有降。6月份，北京市金融机构新发放企业贷款加权平均利率为3.15%，比上年同期低21个基点；新发放普惠小微贷款加权平均利率为3.96%，比上年同期低56个基点，创统计以来新低。

随着实体经济回稳向好，存款保持稳步增长，二季度增速有所加快。6月末，人民币各项存款余额同比增长12.2%，增速分别比上季度末和上年同期高2.4个和0.9个百分点；上半年人民币存款增加2.1万亿元，同比多增5148亿元。

中国人民银行营业管理部调查统计处处长周丹对此表示，从上半年金融统计数据看，北京地区存贷款均保持较快增长，二季度增速较一季度进一步加快，信贷结构持续优化，对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度不断增强，企业综合融资成本稳中有降，金融对经济的支持持续加强。

(责编：鲁婧、吕骞)

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