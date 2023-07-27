原标题：听中国汽车工业强音｜布局海外 民族品牌撬动汽车世界版图

近日，在长春兴隆综合保税区铁路口岸，一辆辆红旗轿车陆续装箱，搭乘中欧班列驶向欧洲。今年1至5月，一汽红旗品牌完成汽车出口4071辆，同比增长216%。

今年4月，全新红旗L5正式接受全球预订

红旗车在海外市场的亮眼表现，是中国民族汽车品牌撬动汽车世界版图的缩影。新中国汽车工业诞生70年来，中国汽车完成了从“引进来”到“走出去”的转变。中国汽车工业协会公布的数据显示，今年上半年，中国汽车出口214万辆，同比增长75.7%。其中一季度，中国汽车出口量超越日本，成为单季度全球第一。

当下，中国车企正以技术创新提升民族品牌价值。作为新中国汽车工业摇篮的一汽集团以长春为研发总部，打造北京、德国慕尼黑等12个创新研发中心，形成“1+12+X”全球化研发布局技术创新体系。目前，一汽集团的海外业务已覆盖78个国家和地区。

一汽集团的智能化工厂

与此同时，中国车企也正加大在海外投资建厂力度。7月5日，比亚迪宣布将与巴西巴伊亚州政府在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体。而在近日召开的中国-东盟新兴产业论坛上，奇瑞股份国际公司宣布，将分别在印度尼西亚、马来西亚和泰国设立工厂，实现东盟地区奇瑞车型全覆盖。

这是在巴西巴伊亚州拍摄的一家比亚迪纯电动汽车销售店铺。新华社记者 王天聪 摄

中国汽车流通协会会长沈进军说：“我觉得我们如果想让我们的中国品牌走出国门，走进别的国家，不仅仅是靠出口，要在当地建立工厂，要跟当地的供应链体系建立起来，合作共赢，我觉得这是未来。”

此外，围绕“双碳”战略目标，中国车企也正加速电气化转型，实现绿色循环低碳发展。东风集团旗下东风风行品牌提出了“三年内实现100%电动化，五年内停产燃油车”的战略目标；上汽集团则大力推进新能源汽车事业，推动零碳工厂建设、车辆全生命周期降碳。（记者司晓帅 邵美琦）

(责编：曹淼、李源)

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