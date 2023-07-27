人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业银行：积极拓展消费场景 上半年信用卡消费额超1万亿元

2023年07月27日14:40 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：农业银行积极拓展消费场景 上半年信用卡消费额超1万亿元

　　当前，消费已成为拉动中国经济增长的主引擎。今年上半年，农业银行围绕百姓生活休闲、假期出行等民生消费需求，积极拓展消费场景，以优惠“组合拳”助力释放居民消费潜力。截至6月末，农业银行信用卡消费额超1万亿元。

　　积极拓展消费场景，挖掘消费潜力。农业银行顺应消费线上化趋势，重点聚焦客户日常生活消费需求，积极与各类第三方支付平台和各大电商、外卖、旅游出行等平台开展信用卡线上支付营销合作，进一步丰富线上消费场景、挖掘消费潜力。上半年，农业银行信用卡线上消费额增速达16%。

　　升级支付体系，提升客户体验。农业银行加强客户分层精细化经营，以方便客户为原则，持续优化信用卡快捷绑卡和营销活动参与路径，不断提升客户用卡体验。上半年，农业银行信用卡线上消费活跃客户规模超1700万人次。

　　创新“积分+”消费模式，帮扶县域商户。农业银行积极打造“全积分兑换”“积分+消费”“积分+分期”等多元积分消费场景，专门开设信用卡积分商城“县域好物”专区，为县域商户引流。目前，已在手机银行上线贵州、陕西等18个地方主题馆，覆盖75个县域地区、104个县域特色品牌、1100多种县域商品，助力县域特色产品走出县域、走向全国。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 7组数据看上半年消费潜力逐步释放
　　
数读中国 | 上半年制造业投资保持较强增长韧性
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部