原标题：农业银行积极拓展消费场景 上半年信用卡消费额超1万亿元

当前，消费已成为拉动中国经济增长的主引擎。今年上半年，农业银行围绕百姓生活休闲、假期出行等民生消费需求，积极拓展消费场景，以优惠“组合拳”助力释放居民消费潜力。截至6月末，农业银行信用卡消费额超1万亿元。

积极拓展消费场景，挖掘消费潜力。农业银行顺应消费线上化趋势，重点聚焦客户日常生活消费需求，积极与各类第三方支付平台和各大电商、外卖、旅游出行等平台开展信用卡线上支付营销合作，进一步丰富线上消费场景、挖掘消费潜力。上半年，农业银行信用卡线上消费额增速达16%。

升级支付体系，提升客户体验。农业银行加强客户分层精细化经营，以方便客户为原则，持续优化信用卡快捷绑卡和营销活动参与路径，不断提升客户用卡体验。上半年，农业银行信用卡线上消费活跃客户规模超1700万人次。

创新“积分+”消费模式，帮扶县域商户。农业银行积极打造“全积分兑换”“积分+消费”“积分+分期”等多元积分消费场景，专门开设信用卡积分商城“县域好物”专区，为县域商户引流。目前，已在手机银行上线贵州、陕西等18个地方主题馆，覆盖75个县域地区、104个县域特色品牌、1100多种县域商品，助力县域特色产品走出县域、走向全国。

(责编：曹淼、李源)

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