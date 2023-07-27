原标题：城市与色彩将会碰出什么“火花” 这场发布会给出了答案！

7月25日，杭州大运河畔，加多宝以一场穿越千年的古今文化碰撞的舞台剧完成2023加多宝城市罐的惊艳亮相上市。该发布会以“喝彩中国 加多宝@U”为主题，旨在以创意城市罐的发布传递城市之美，为美丽中国喝彩。

加多宝城市罐，以色彩彰显城市美学盛宴

此次发布会，加多宝一次性推出12个城市罐系列，为近年来品牌形象刷新的重磅之举。该系列城市罐由加多宝与中国美术学院资深教授、我国著名的城市色彩规划与色彩设计师宋建明老师及其团队联合共创，选择全国东西南北中12个各具特色的典型城市，以城市的色彩元素、人文特色等特征作为灵感的来源，采用每个城市标志性的建筑，结合城市的市花、市树等元素作为参考，设计出12款城市罐，充分展示大美中国多样化的城市风貌。

加多宝集团副总裁陈文钜表示：“20多年来，加多宝从岭南一隅走向全国、全世界，持续与诸多城市共成长。加多宝打造系列城市罐的初心，是对城市表达一份感恩和敬意，让产品本身成为创意载体和文化连接器，传递城市之美，喝彩美丽中国。”

除了各城市地标、风景元素的选取，城市罐最为突出的亮点就是其惊艳的色彩表现，多而不乱、艳而不俗。从北京的丹砂红墙中提取的京韵红，来自成都锦里与武侯祠外墙的锦绣橙，以象征高原黄韵的大雁塔和古城墙萃取出西安的古都风貌……加多宝城市罐从每座城市中提炼代表性颜色，以简洁有力的线条和鲜明的色块，把城市的色彩韵味和历史文化凝聚于罐身方寸之地。

名家汇聚，碰撞传递城市文化魅力

“宋朝文士”穿越千年而来，游历祖国大好河山及现代都市，与古今学者专家碰撞交流，思绪泉涌，奋笔将万里山河收于画中，生动演绎了加多宝城市罐的灵感来源和文化底蕴。在诗词、书法及画卷的创意演绎下，加多宝城市罐在古今城市美学与文化传承之间激起强大共鸣。

“在加多宝小小的罐身上，我们通过小题大作、简体题繁做的手法，把12座城市典型的色彩进行了一次深入的挖掘和富有创新的展示。它对于传播城市色彩美学，传递城市文化将起到积极的作用。”宋建明教授说到。

文史学者陈华胜从历史变迁的角度分享了众多城市的发展历程和趣味掌故，在他看来，加多宝城市罐上的城市元素承载着无数有趣的人文故事，更是城市历史文化的缩影。

海归青年建筑师任天谈到建筑与人文生活相辅相成的关系，让大家进一步了解到城市罐身所选择的建筑元素所承载的人文价值。

创新小程序沟通互动，品牌年轻化再升级

作为家喻户晓的凉茶领导品牌，加多宝推出系列城市罐，深刻洞察了当代年轻人的审美自信和文化自信，为年轻消费者提供了表达城市文化认同感和分享城市之美的载体，同时也完成了品牌年轻化的新跨越。

在发布会当天，“喝彩中国 加多宝@u”小程序同步上线。消费者扫描城市罐罐身，通过点亮城市，参与三大互动小游戏，为自己的城市赢取点亮值，更有机会获得丰富的周边产品及杭州观赛游，全面开启奔赴杭州、喝彩中国的互动篇章。

陈文钜表示，加多宝系列城市罐的发布，可谓加多宝品牌年轻化2.0时代的启幕。以2023加多宝城市罐为新起点，加多宝将在弘扬中华传统养生文化的路上走得更稳、更远，不断向年轻一代向全世界传递中国凉茶代表的东方味道，传递中国城市之美，向世界再一次展示中国品牌的创新与活力。（徐立）

(责编：曹淼、李源)

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