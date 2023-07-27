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国家部署高质量完成东西部协作和定点帮扶年度目标任务

2023年07月27日17:56 | 来源：新华网
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　　新华社呼和浩特7月27日电（记者郁琼源）农业农村部副部长、国家乡村振兴局局长刘焕鑫27日表示，要压实工作责任、完善推进机制、创新帮扶方式、加强考核评估，高质量完成东西部协作和定点帮扶年度目标任务。

　　全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作现场会7月26日至27日在内蒙古兴安盟举办。刘焕鑫在会上表示，在产业帮扶上，要进一步探索推广共建产业园区、共建开发开放平台、共同开展招商引资等方式，更加突出产业优势互补、互利共赢。在消费帮扶上，要进一步强化市场导向，借助东部地区和中央单位稳定的消费能力和成熟的销售渠道，助力脱贫地区紧紧围绕市场需求来发展生产、优化品种、提升品质、打造品牌、扩大规模，形成稳定的产销关系。在动员社会力量参与上，要进一步创新平台载体，探索建立完善社会力量参与激励机制和资源筹集、配置、使用、监管机制，动员更多企业、社会组织、公民个人参与，凝聚社会合力。农业农村部（国家乡村振兴局）将会同有关部门持续加强总结宣传，推介典型经验，营造互学互促良好氛围。

　　刘焕鑫表示，要做好促进脱贫人口增收工作，强化就业帮扶，强化消费帮扶，强化政策落实，做好中央单位定点帮扶结对关系调整优化工作，加强对160个国家乡村振兴重点帮扶县定点帮扶的支持力度。

　　据介绍，今年上半年，脱贫县农村居民人均可支配收入仍然保持较快增长。到6月底，全国脱贫人口（含防止返贫监测对象）务工规模3259.1万人，超过2023年度目标任务239.9万人，其中东部省份吸纳脱贫劳动力就业915.7万人、同比增加2.1万人。

(责编：胡永秋、白宇)
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