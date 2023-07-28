原标题：教科文组织警告勿在课堂上过度使用技术

据物理学家组织网26日报道，联合国教科文组织警告称，如果教育严重依赖技术，会干扰学生习得阅读等基本技能，那么这样的教育可能是徒劳的，甚至是有害的。

联合国教科文组织在一份报告中表示，虽然学生也应该学习先进的技术，但教师应该注意，不要在课堂上过度使用“花哨的”技术手段。

报告称，有关数字技术在教育中的附加值，目前几乎没有强有力的证据。报告还指出，在课堂上，技术如果不恰当或过度使用，可能会产生有害影响，教育应该关注学习成果，而非数字输入。

联合国教科文组织表示，越来越多国家开始禁止在教室里使用智能手机。该报告负责人马诺斯·安东尼纳斯表示，教室里有手机会让人分心。

该报告强烈警告不要用技术代替传统关键技能的获取，因为传统关键技能实际上可以帮助儿童避免数字世界的一些陷阱。例如，阅读能力强的学生被钓鱼邮件欺骗的可能性要小得多。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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