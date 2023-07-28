原标题：贵州税务：碰撞市集“年轻态” 助力税费政策宣讲

依托于城市旧改，有着“爽爽贵阳”文旅新IP称号的贵州省贵阳市青云市集俨然已成为承载贵阳市民城市记忆的“会客厅”，历史感与时尚潮流的“年轻态”不断碰撞出火花，逐步成为贵阳文旅一张亮眼的名片。

近日，国家税务总局贵州省税务局、贵阳市税务局、南明区税务局聚焦青云市集，组建税务宣传小分队，为广大人民群众围绕城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、灵活就业人员如何缴纳医保社保等热点问题开展政策宣讲，面对面说政策，手把手教操作，帮助广大缴费人进一步了解社保费政策。

“您好，请问您知道什么是《明白缴费》吗？您看过我们的系列视频吗？”“您好，您知不知道今年城乡居民医疗保险的集中征缴期是什么时候呀？”“您好，您知道现在灵活就业人员如果超过三个月不缴费就会脱保了吗？”税务工作人员带着一个个与广大人民群众息息相关的问题穿梭在热闹繁华的青云市集，让社保税宣工作更加“接地气”。

同时，税务宣传小分队还带着一辆大篷车到现场，用一张“烟火集享卡”串连起社保非税、增值税、企业所得税等税法小课堂，市民完成一个知识点的学习就能获得一枚勋章，集齐一定数量徽章就能现场兑换文创品，兼具知识性、宣传性、趣味性的特点，让大篷车成为当天现场一道靓丽的风景线。

“我觉得这个活动真的很有意义，设立的小课堂与我们的生活也是息息相关的，通过这些活动我学到了很多税收小知识，还了解了灵活就业人员优化后的政策，待遇等待期缩短也真的是很惠民了。”现场参加活动的群众说道。

在贵阳新业态“夜经济”创新发展过程中，针对青云市集个体工商户数量多，范围广、问题杂等弊端，税务部门以纳税人缴费人为中心，创建“南税易办”“明白缴费”等特色服务品牌，打造起一个由35名业务骨干组成的“税费服务专员团队”，创新探索“一看二算三问四帮”四步工作法，着力解决个体工商户急难愁盼的涉税涉费问题，让税费政策宣传真正深入人心。（仰玲 钟鸣 徐桃）

(责编：赵竹青、陈键)

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