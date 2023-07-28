原标题：江西靖安：“四抓四促”赋能乡村治理 推动经济发展

“我们老人家腿脚不好外出买药不方便，子女又在外打工回不来，全靠村里的网格员跑上跑下帮忙取药送药，多亏了他们。”“之前房子边上一棵歪脖子树倒在我家院子里，和片区的网格员一说，立马就有人来清理，才一天时间就解决啦！”……谈起网格，江西靖安各地的群众喜上眉梢，连连分享他们最直接的感受。

江西省宜春市靖安县作为全省十个党建引领乡村治理试点县之一，去年以来，创新建立了“四抓四促”党建引领乡村治理模式，通过抓体系建设、抓服务惠民、抓产业发展、抓多治融合，党建优势充分发挥、治理效能日渐提升、和美乡村不断涌现。

抓体系建设，促引领有力

针对近年来乡村治理工作面临的体制机制不健全、不合理，村民参与度不高等问题，靖安县深化网格治理体系建设，坚持网格“夯基”、党建“铸魂”，以绣花功夫“织网定格”，分类施策建强组织体系，将党建、应急、综治等各类工作网格整合为“一张网”，统筹考虑自然村落、村民小组和人口规模等因素，把原有的154个农村网格重新划分为237个网格片区，同步设立237个网格党小组，在此基础上按照100—150人的标准，进一步细化为1015个微网格，构建了“县委—乡镇党委—行政村党支部（总支）—片区党小组-微网格”纵向治理链条。此外，为夯实网格管理服务力量，将乡镇领导包村、镇村干部包片、党员联户机制纳入到网格管理之中，推动150余名包村乡镇班子成员担任网格指导员，830余名镇、村干部下沉网格，1950余名党员联系1.49万名农户，并在每个网格片区选配1名网格长和1-2名专兼职网格员，全面建立“网格长+网格员+无职党员+网格指导员”等“一长多员”网格服务队伍。

全面推行群众“点单”、网格“派单”、网格力量“清单”工作机制，在1091处群众聚集场所设置了网格化管理示意图，并在每户群众家门口张贴“党群连心卡”，将各类网格服务力量的联系方式和工作职责直观体现，对接群众需求实行“分级负责、逐级上报、限期处理”，做到网格围着群众转、党员带着群众干，解民忧、办实事。

抓服务惠民，促效能提升

“旱季持续，村民反映水库蓄水不够，要加快新建抗旱井，购置抽水设备，保障供水充足。”仁首镇周口村党支部书记、“群众说事”点负责人熊四清在自己的民情日记本上认真做着记录。

按照“群众有什么诉求，我们就解决什么”的原则，靖安县紧紧围绕推进乡村治理体系和治理能力现代化的重要任务目标要求，采取线上线下相结合方式，推动“服务下沉”“关口前移”，切实将“你来办”转为“我去办”。一方面推广“无事常联系，有事共商量，民意诉求讲出来，干部表态干起来”的协商议事新模式，在网格内搭建“群众说事点”等基层议事平台203个，今年以来，每月10日都有镇、村干部主动下沉网格，紧扣“访、说、办、回”4个环节开展“群众说事日”活动780余次，共收集群众反映事项1190余条，销号率达98.7%，反馈率达100%，平均处理时间2天，及时有效把“问题清单”变“满意清单”。另一方面积极研发推广“智慧民生”微信小程序，汇集服务事项“线上办”、政策咨询“线上知”、意见诉求“线上提”等功能于一身，对群众诉求定期析原因、判趋势、溯源头，变被动承接为主动作为，有效解决群众政策咨询、服务代办、个人诉求、意见建议、投诉举报等各类事项4350余件，构成了以人口信息为基础的大数据架构，进一步提升便民利民惠民工作水平。

同时，聚焦空巢老人、留守儿童等重点人群，发动673名乡贤和入党积极分子等加入“近邻”联络员队伍，就近提供跑腿、送药、探望等力所能及的服务。依托村级党群服务中心建成“党建+幸福食堂”39家、“亲情连线室”76个、“童心港湾”19个，开展“童伴妈妈”“春风骑士团”“亲情连线”等暖心活动1360余次，惠及3470余人。

抓产业发展，促强村富民

“我们村有好几处自然景观，可以在乡村旅游上做做文章”“我们村气候条件优渥，是夏天避暑的好去处，准备发展发展乡村民宿产业”……日前，靖安县第2期村党组织发展壮大村级集体经济座谈会召开，各村党组织书记在会上畅所欲言。

坚持一月一调度，一季一座谈，一年一总评，以集体经济收入增长为导向，由各乡镇党委明确专人负责每月各村集体经济收入调度，县委组织部牵头开展季度座谈，对乡村振兴重点村、集体经济15万元以下的村，逐村分析研判制定增收计划。靖安县近年来坚持把发展作为第一要务，培育县域特色产业，高标准组建乡投公司，搭建“两山平台”，大力盘活山水林田湖和宅基地等乡村闲置资源资产，流转土地2万余亩，外包租赁村民闲置房屋53户、村级闲置资产92处，有力激活村级集体经济“造血功能”。大力推行“强村带弱村”的联村发展机制，持续发挥帮扶单位和驻村工作队优势， 将发展壮大村级集体经济工作纳入驻村帮扶工作重要内容，通过合力抓、外力帮、结对扶，帮助驻点村解决资金难、项目少等问题。2022年共争取帮扶资金1560余万元用于扶持壮大村集体经济发展。

同时，以“两新”组织“十进乡村”行动为牵引，推动78家非公企业与全县76个行政村签订乡村振兴战略合作协议，累计促进村集体经济增收120万元，带动当地农民增收600余万元，助力民生公益事业800万元，帮扶困难家庭70户，提供就业岗位500余个，在组织振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴中都发挥了积极作用。

抓多治融合，促乡风文明

5月，靖安县宝峰大道上迎来了一辆辆挂着气球和彩带的共享单车迎亲车队，迎来群众纷纷围观，许多群众随手拿起手机拍照，记录下这浪漫的一幕。“我觉得这种方式迎亲很有意义，既环保又省钱，社区里经常宣传喜事要避免大操大办，所以这次婚车我们选用了共享电单车来替代小轿车。”新郎靖安县雷公尖乡绣谷社区党员、退伍军人黄甫红表示。

靖安县围绕“政治引领、自治强基、德治教化、法治保障”持续推进多治融合，不断涵养文明乡风、淳朴民风、良好家风。先后成立村务监督委员会、乡风文明理事会、红白理事会等群众自治组织，引导群众自觉参与到乡村治理中去，采取集中宣讲、群众说事、入户规劝、巡回宣讲等多种方式，组织开展各类移风易俗活动90余次，活动直接受众达9000余人次，间接受众达2万余人次，引导广大群众共同遏制高价彩礼、人情攀比、铺张浪费等陈规陋习。依托镇村新时代文明实践站所、农家书屋、乡村大舞台等活动阵地，组织开展最美家庭、最美婆媳等评比活动51次，大力培育村民看得见的道德模范和“身边好人”115名，带动形成崇德向善的良好民风。

为规范村（居）民日常行为，引导群众自觉遵守村规民约，实行“村规民约有积分，兑换积分有奖励”工作机制，指导各村凝聚村民共识，进一步修改完善村规民约，并进行量化赋分，通过设立48个“积分超市”兑换相应奖励，通过以制换治，以德换“得”，以心换“新”，让小支点撬动“大文明”，目前，已兑换积分奖励5万余元。（洪浪 吕犁玮）

(责编：赵竹青、陈键)

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