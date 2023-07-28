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溪柄黄兰村：“五链”联动助推乡村振兴显成效

2023年07月28日08:45 | 来源：中国网
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原标题：溪柄黄兰村：“五链”联动助推乡村振兴显成效

黄兰村是溪柄镇下辖行政村，位于福建宁德福安市东南部长溪左岸。近年来，黄兰村始终坚持党建引领，做“竹”文章，坚定以竹绿山、以竹净水、以竹兴业、以竹富民理念，通过建强党建链、做优人才链、延伸产业链、改进技术链、做活文化链，“五链”融合联动，有效推动黄兰村乡村振兴成效。

建强党建链，激活“新动能”。把握福安市主要绿竹产区之一的优势地位，黄兰村紧紧围绕“抓党建、强组织、兴产业、促振兴”的发展思路，建强“党建链”，成立“党支部领办合作社”，以村党支部占股30%，村民占股70%的比例，建立绿竹丰产基地，构建“村党支部+合作社+基地+农户”组织体系，以解决村内绿笋种植零散，品质不一的问题，村级集体经济收入逐年增长。同时强化镇、村两级联动，由镇党委书记“亲自抓”，村支部书记负责，实行党员包片，逐步激活组织凝聚合力、多方齐推产业、产业助推群众致富的党建引领“新动能”。

做优人才链，驱动“新引擎”。成立党员“双带”基地，选定有威望、技术好的党员种植户为绿笋种植“党员中心户”，为其他种植户提供技术指导，以点带面，鼓励村民参与，引领村民致富。同时党支部主动对接溪柄镇绿竹笋合作社，链接绿竹笋营销专业人员为村内种植绿竹的农户提供指导意见，借力镇级合作社的“公司+基地+农户”运营形式，多次组织竹笋种植、管护等技术培训，帮助农户收购和销售绿竹笋，惠及农户100余户400余人。

延伸产业链，构建“新格局”。延伸绿竹林产业链，加大特色绿竹品牌的宣传推介力度，注重抓好“黄兰”自有品牌运作，积极组织参加举办“绿竹笋文化节以及绿竹笋王评选”、“绿竹生产示范户评选”等活动。同时与旅游业态相结合，投入资金对竹园改造升级，形成一条“游竹园、品笋宴、赏竹韵”的旅游产业链，吸引游客前来观赏，带动绿竹笋土特产品销量。近年来，与市林业等部门共同举办了多场“绿竹笋文化节”，通过“笋王”精品和绿竹生产示范户带动，打造绿笋精品，提升附加值，精品笋由原来3-5元每斤最高可卖15元每斤，构建绿竹笋多元化市场新格局。

改进技术链，创造“新效益”。深化农产品保鲜技术创新研发引进，绿竹林标准化科技培训与科普，实施了“百里绿竹长廊工程”、“全国绿竹丰产培育标准化示范区工程”“绿竹丰产培育技术中试推广”、“竹业富民工程”等项目，通过“合作社+农户+基地”，采取“科技+示范”助力绿竹产业科学、快速发展，种植户采用“丰产培育”技术后，绿竹笋亩产值已从传统的500-1000元提高到3000-5000元，还延长了笋期1-2个月，实现农业增产农民增收，2022年村民人均收入达到24500元。

做美文化链，打造“新元素”。村党支部牵头，通过科学规划，合理布局，开展美丽乡村建设，着力打造绿竹文化，建设“生态美”“生活美”“生产美”清新亲水宜居宜业的美丽乡村环境。在村口与104国道交叉处，建立“中国绿竹笋之乡”永久性地标，加强绿竹笋品牌刻画。投资150万，建设“百竹园”，建设项目包括鹅卵石园路，移植草地，分块种植百种竹类，布置党建文化、薛令之廉孝文化、绿竹文化、乡村游元素等，为村民提供绿竹文化浓厚的休闲娱乐场所，潜移默化提升绿竹文化在村民心中的认可度。

(责编：赵竹青、陈键)
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