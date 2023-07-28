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国家开发银行：上半年超1100亿元服务加快推进水利工程建设

2023年07月28日10:50 | 来源：人民网
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据国家开发银行官网消息，近日，将汉江水穿越秦岭调引至渭河流域的国家重点水利工程——引汉济渭工程成功实现先期通水。本次通水从三河口水库取水，经秦岭输水隧洞完成向西安输送。今年上半年，国家开发银行陕西分行发放贷款近9亿元支持该工程建设，助力解决西安、咸阳、渭南、杨凌等关中地区城市生活与工业用水需求，服务破解陕西水资源瓶颈制约，实现长江和黄河在关中大地握手。

今年上半年，国家开发银行坚决贯彻党中央国务院决策部署，聚焦主责主业，立足职能定位，不断加大对水利基础设施建设投融资支持力度，发放水利建设贷款1102亿元，为助推国家水网建设、优化水资源配置贡献开发性金融力量。

助推筑牢主骨架，打通大动脉。开发银行深化政银合作，主动对接水利部，了解融资需求，出台系列差异化优惠政策，融资支持重大水利工程建设。截至目前，该行已融资支持引水、水资源配置、灌区等重大水利工程开工建设，助力增强水资源调控能力和供给能力，服务构建循环畅通的国家水网，促进系统解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，保障国家水安全的重要基础和支撑。

服务防洪减灾，助力水生态修复。当前，正值“七上八下”防汛关键期，江河湖库面临主汛期洪涝灾害威胁，提升水利基础设施灾害防御应对能力，是坚持人民至上、生命至上的切实体现。开发银行综合利用中长期贷款、应急贷款等金融产品，一方面积极支持大江大河控制性枢纽、堤防加固、病险水库除险加固等工程建设，一方面开通绿色通道，第一时间提供资金支持，处置和救助水旱灾害等突发性事件。水生态修复方面，开发银行积极支持长江、黄河、太湖、巢湖等大江大河大湖综合治理和生态修复，支持中小河流治理，结合乡村振兴支持农村水系综合整治，助力“水美乡村”建设。

服务加快推进农村供水保障项目。农村供水保障方面，开发银行积极配合水利部落实相关政策，融资助力加快完善贫困地区和农村地区水利基础设施。在江西、福建，推动省级统筹支持城乡一体化供水；在云南、河北，推进全省农村供水保障项目；在宁夏，支持水利部试点“互联网+城乡供水”项目；在重庆、贵州，以市县为单位，支持武隆、道真等地项目建设。今年上半年，开发银行已发放农村供水项目贷款102亿元，助推织密水网“毛细血管”，服务群众喝上放心水、健康水。

国家开发银行有关负责人表示，下一步，该行将持续聚焦水利发展重点领域和薄弱环节，充分发挥开发性金融功能作用，加大水利基础设施工程建设推进力度，以高质量金融服务推动水利发展动能不断增强。

(责编：董童、李源)
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