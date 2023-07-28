人民网北京7月28日电 （记者杜燕飞）“实施粮食安全战略是党中央一项重大决策部署，国家金融监督管理总局锚定粮食生产、收储、流通、加工等重要环节，抓住种子和耕地两个关键，指导银行保险机构加强金融精准供给，为国家粮食安全提供有力金融支撑。”国家金融监督管理总局有关部门负责人27日在国家金融监督管理总局举办的银行业保险业2023年上半年数据发布会上表示。

国家金融监督管理总局召开银行业保险业2023年上半年数据发布会。人民网记者 杜燕飞摄

在对接粮食主产区金融需求方面，据该负责人介绍，国家金融监督管理总局围绕粮食安全战略，今年年初及早部署金融服务新一轮千亿斤粮食产能提升行动，要求银行机构主动向13个粮食主产省份倾斜配置信贷资源，合理配备金融服务人员，提前做好种粮农民、农业生产加工企业等资金需求摸底排查，提早进行测算、分析、规划，加大信贷投放力度。

在保障粮食全产业链信贷投放方面，该负责人表示，为加强金融服务国家粮食安全战略精准度，国家金融监督管理总局今年年初开始统计监测粮食重点领域信贷投放情况，指导银行机构全力保障主粮种植、种子培育、农业专业机械、米面粮油制造、谷物仓储、农田基本建设等粮食重点领域信贷需求。

保障粮食安全也要发挥农业保险保障作用。据该负责人介绍，国家金融监督管理总局推动扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县。支持保险机构稳步开展天气指数保险、区域产量保险等试点。指导保险业协会发布制种保险示范性条款，推动制种保险发展。引导保险机构做好粮油作物防灾减灾应对预案，加强灾害天气防范。鼓励保险机构积极采取线上化、遥感、无人机等科技手段，提高理赔效率，确保农业保险赔款及时足额到位，支持灾后补种、抢种，全力保障国家粮食安全。

国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至2023年6月末，全国涉农贷款余额54.64万亿元，同比增长16.0%；普惠型涉农贷款余额12万亿元，同比增长21.03%，超过各项贷款平均增速10.3个百分点。截至2023年6月末，全国粮食重点领域贷款余额3.59万亿元，较年初增长17.78%，农业科技和农田基本建设贷款同比增速分别达到36.6%和35.6%。今年1至6月，全国农业保险累计提供风险保障3.15万亿元，同比增长14.79%。

(责编：鲁婧、吕骞)

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