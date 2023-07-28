人民网北京7月28日电 （记者车柯蒙）7月19日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）。近日，国家税务总局新闻发言人、办公厅主任黄运在新闻发布会中表示，《意见》聚焦民营经济发展的全局性、前瞻性、关键性、深层次问题，推出一系列科学、务实、管用、高效的举措，充分彰显了党中央、国务院支持民营经济做大做优做强的鲜明态度和坚定决心，必将进一步优化民营经济发展环境，有力促进民营经济加快发展。

“税务部门作为党中央、国务院决策部署的坚定执行者和面向广大纳税人缴费人的直接服务者，今年以来在支持民营经济发展方面，做了一些工作，为民营企业减负担、增动能提供了积极支持。”黄运表示。

据黄运介绍，一是坚决有力落实政策。上半年，税务部门不折不扣落实惠及民营企业发展的各项税费支持政策，包括小微企业和个体工商户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费7049亿元，占比76%，是政策惠及的主体。

二是积极加力强化支持。上半年，税务部门结合主题教育广泛开展调查研究，针对不少企业希望提前享受研发费用加计扣除政策的诉求，积极建议并推动新增在7月份的企业所得税预缴申报期，允许企业可提前享受上半年研发费用加计扣除优惠。据统计，在7月份已提前享受研发费用加计扣除优惠的企业中，民营企业户数占比达94.3%，超过29万户，民营企业享受研发费用加计扣除金额占全部金额的76.6%，对缓解研究创新的资金压力、改善研发投入的政策预期具有积极作用。

三是精准发力纾困解难。上半年，税务部门进一步创新推出税务与金融部门“税银互动”举措，帮助全国小微企业通过“税银互动”获得银行贷款498万笔，贷款金额超1.45万亿元，同比增长41%，助力民营企业缓解融资难题。同时，聚焦产业链供应链不畅的困难企业发展诉求，充分发挥税收大数据优势，运用“全国纳税人供应链查询”系统为企业特别是民营企业拓宽供需对接渠道，上半年帮助3670户企业实现购销金额105亿元。

(责编：鲁婧、吕骞)

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