人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

微众银行推出慈善信托 探索金融助力慈善新模式

2023年07月28日14:34 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：微众银行推出慈善信托 探索金融助力慈善新模式

7月27日，由微众银行携手华能贵诚信托推出的“华能信托·微爱众行慈善信托”项目正式成立。据悉，该慈善信托服务是国内首个由民营银行委托成立的慈善信托项目，标志着微众银行在创新融合慈善金融之路上又向前迈进一步。

微众银行相关负责人表示，作为中国金融业深化改革的产物，微众银行是全国首家成立的民营银行，一直以来秉持着"让金融普惠大众"的使命，履行社会责任、回馈社会。本次设立慈善信托支持公益慈善事业发展，希望能够帮助生活困难、身患重疾及伤残等弱势群体，以及救助突发事件造成的损害等。

近年来，作为一种新型的慈善方式，慈善信托逐渐为人们所认知。与其他慈善方式相比，慈善信托可以利用信托制度灵活、高效、慈善财产独立等特点，更好地开展慈善活动，更准确地反映委托人意愿。

华能贵诚信托相关负责人表示，华能信托·微爱众行慈善信托是公司与微众银行深化战略合作关系的重要举措，也是双方在企业社会责任尽职履责道路上携手相伴、并肩同行的最好诠释。华能信托将本着“受人之托，忠人之事”的信义精神，勤勉尽责，与深圳慈善会等慈善同仁一道，充分保证委托客户慈善公益目的如约实现。

中国慈善联合会常务理事、中华慈善总会专家房涛表示，微众银行慈善信托的成立，是对深圳市公益金融政策的积极响应。它通过独特的运营模式，将社会的公益需求与金融的力量结合起来，形成了一种全新的公益模式。充分展示了微众银行用技术驱动金融创新，服务社会公益，履行社会责任的决心和实力。

微众银行一直积极履行企业社会责任，长期投身于各项社会公益行动，以期在力所能及范围内更好地回馈社会，提出了“责任+1、消保+1、合规+1”的价值取向，致力于在“商业可持续”的基础上推动实现“社会发展可持续”。

展望未来，微众银行也将一如既往地坚持“微”和“众”的定位，全面践行绿色发展理念，在利用科技手段推动数字普惠金融更加触手可及的同时，与每一位客户、员工及利益相关方携手同行，为推动“社会发展可持续”作出应有贡献。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
探访中国在希腊首个风电项目：绿电吹来好生活
　　近日，人民网“一带一路”全媒体报道组来到位于希腊与保加利亚交界处，探访位于这里的色雷斯风电项目。…
台风“杜苏芮”登陆福建晋江沿海 中国气象局：需做好灾害防御和应对
　　人民网北京7月28日电 （记者王连香）今日9时55分前后，今年第5号台风“杜苏芮”登陆福建省晋江市沿海，登陆时中心附近最大风力15级（50米/秒，强台风级），中心最低气压为945百帕。台风登陆后，还将深入内陆继续北上，带来强降水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部