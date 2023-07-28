原标题：微众银行推出慈善信托 探索金融助力慈善新模式

7月27日，由微众银行携手华能贵诚信托推出的“华能信托·微爱众行慈善信托”项目正式成立。据悉，该慈善信托服务是国内首个由民营银行委托成立的慈善信托项目，标志着微众银行在创新融合慈善金融之路上又向前迈进一步。

微众银行相关负责人表示，作为中国金融业深化改革的产物，微众银行是全国首家成立的民营银行，一直以来秉持着"让金融普惠大众"的使命，履行社会责任、回馈社会。本次设立慈善信托支持公益慈善事业发展，希望能够帮助生活困难、身患重疾及伤残等弱势群体，以及救助突发事件造成的损害等。

近年来，作为一种新型的慈善方式，慈善信托逐渐为人们所认知。与其他慈善方式相比，慈善信托可以利用信托制度灵活、高效、慈善财产独立等特点，更好地开展慈善活动，更准确地反映委托人意愿。

华能贵诚信托相关负责人表示，华能信托·微爱众行慈善信托是公司与微众银行深化战略合作关系的重要举措，也是双方在企业社会责任尽职履责道路上携手相伴、并肩同行的最好诠释。华能信托将本着“受人之托，忠人之事”的信义精神，勤勉尽责，与深圳慈善会等慈善同仁一道，充分保证委托客户慈善公益目的如约实现。

中国慈善联合会常务理事、中华慈善总会专家房涛表示，微众银行慈善信托的成立，是对深圳市公益金融政策的积极响应。它通过独特的运营模式，将社会的公益需求与金融的力量结合起来，形成了一种全新的公益模式。充分展示了微众银行用技术驱动金融创新，服务社会公益，履行社会责任的决心和实力。

微众银行一直积极履行企业社会责任，长期投身于各项社会公益行动，以期在力所能及范围内更好地回馈社会，提出了“责任+1、消保+1、合规+1”的价值取向，致力于在“商业可持续”的基础上推动实现“社会发展可持续”。

展望未来，微众银行也将一如既往地坚持“微”和“众”的定位，全面践行绿色发展理念，在利用科技手段推动数字普惠金融更加触手可及的同时，与每一位客户、员工及利益相关方携手同行，为推动“社会发展可持续”作出应有贡献。

(责编：董童、李源)

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