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税务总局：今年上半年全国新增减税降费及退税缓费9279亿元

2023年07月28日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者车柯蒙）今年以来，我国部署一系列延续优化创新实施的税费优惠政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。各类支持科技创新、先进制造业发展、促进绿色低碳等税费优惠政策落实落细，精准赋能经营主体发展。记者从国家税务总局了解到，今年上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元，为激发市场活力推动高质量发展提供了积极支持。

具体来看，9279亿元中，涵盖先后实施的两批延续优化创新的税费优惠政策5832亿元，留抵退税3167亿元，其他政策280亿元。

分政策看，月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税2148亿元，小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税822亿元，小型微利企业减征所得税政策新增减税793亿元，继续实施阶段性降低失业保险费率政策新增降费787亿元。分行业看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，累计新增减税降费及退税缓费3818亿元，占比41%。分企业规模看，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费5766亿元，占比62%。

日前，国家税务总局收入规划核算司司长荣海楼在新闻发布会中表示，在完善推出和落实税费支持政策过程中，税务总局扎实开展调查研究，广泛听取意见诉求，与财政部等部门一起，深入研究论证，反复推演测算，及时提出政策建议，并在政策出台后，从三方面确保落稳落准落细。一是开展精准推送。依托电子税务局精准推送优惠政策2.29亿户次，进一步推动“政策找人”“送政策上门”。二是加强辅导解读。发布研发费用加计扣除等政策即问即答五批51个，通过12366纳税缴费服务热线解答税费优惠政策问题咨询8万余次，开展线上直播、线下培训辅导等2万余场。三是强化督导落实。强化政策落实风险扫描，开展2轮次抽查暗访，深入查找政策落实等方面存在的问题，及时纠正改进。

“下一步，税务部门将把税费政策落实成效作为检验主题教育成果的重要体现，以更加积极有为的措施推动党中央、国务院决策部署全面落地见效，更好助力高质量发展。”荣海楼表示。

(责编：鲁婧、吕骞)
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