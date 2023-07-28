人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）7月28日，商务部召开专题新闻发布会，介绍第十四届中国—东北亚博览会有关情况。

会上，商务部副部长李飞介绍，第十四届中国—东北亚博览会将于8月23-27日在吉林长春举办，主题是“共建东北亚，合作向未来”。博览会将围绕现代装备与新能源合作、数字生活、东北亚商品等，设置各具特色的展馆，全方位展示中国同东北亚国家经贸合作的开放机遇和最新成果。

“长期以来，中国—东北亚博览会为推动东北亚各国高层对话和多元合作，开展面向世界的商品贸易、服务贸易与投资洽谈作出了积极的贡献。”李飞说，东北亚是全球发展最具活力的地区之一，具有世界领先的科技研发能力，国家经济发展各具优势，特色鲜明，互补性强。近年来，在双方领导人共同引领下，中国与东北亚国家经贸合作不断深化发展。主要表现在以下几个方面：

一是贸易规模保持增长。2022年，中国与东北亚五国贸易额共计9232亿美元，同比增长3.8%。中国与东北亚五国互为重要经贸伙伴地位进一步巩固，机电产品、高新技术产品等商品占比不断提高，贸易结构不断优化。

二是投资合作稳步推进。截至今年6月，中国与东北亚五国累计双向投资金额超过2570亿美元。中国与东北亚五国在基础设施、农业、制造业等传统产业投资合作水平进一步提升，并逐步拓展至数字经济、绿色发展等新兴领域，为地区发展注入了新动能。同时，中国正全面推进中国式现代化，超过14亿人的现代化进程将为包括东北亚国家在内的各国企业提供更多合作机遇。

三是区域合作持续深化。中蒙俄经济走廊建设扎实推进，区域全面经济伙伴关系协定全面实施，大图们倡议合作保持良好势头，中日韩泛黄海经济技术交流合作取得务实成效。域内有关国家积极参与二十国集团、上海合作组织、亚太经合组织等多边合作组织，为推进区域经济一体化发展创造了更加有利的条件。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经