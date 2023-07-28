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快聘获北京市促进就业典型案例奖

2023年07月28日16:30 | 来源：光明日报客户端
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原标题：快聘获北京市促进就业典型案例奖

近日，北京市人力资源服务创新发展大赛暨国家级人力资源服务产业园北京峰会在京举行。本次大会设立了北京市人力资源服务创新发展大赛、峰会开幕式、主题论坛等多个环节，旨在推动人力资源服务的沟通交流。

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在本次北京市人力资源服务创新发展大赛上，共有12支队伍进入决赛。快手快聘作为入选队伍之一，经过路演、答辩以及专家现场评审打分后，最终荣获二等奖。此外，在国家人力资源服务产业园北京峰会主论坛上，快手快聘还荣获北京市促进就业典型案例奖。

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值得一提的是，本次大赛获奖队伍，有机会代表北京市参加中国国际服贸会、全国人力资源服务创新创业大赛。

而就在近日，快手快聘宣布将投入1000亿流量，扶持1000个年简历量在10万以上的商家，拓展200万个新岗位，助力3亿人次找工作。据介绍，快手快聘业务，是以信任为中心的蓝领招聘关系和直播带岗新模式，为蓝领劳动者、大学生、退役军人、残疾人等群体搭建起全新的就业渠道，实现更精准的岗位匹配。仅2022年，快手快聘月活跃用户达2.5亿人次，全年带岗直播场次超500万，提供岗位的企业总数已达24万家。

(责编：曹淼、李源)
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