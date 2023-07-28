原标题：数智赋能·阳光交易 杭州上城区召开交易“一键达”发布会

7月26日，杭州上城区交易“一键达”发布会暨助企交流会拉开帷幕。本次发布会由上城区人民政府主办，上城区行政审批管理办公室、上城区发展改革和经济信息化局承办，杭州建易建设信息技术有限公司协办。

公共资源交易是营商环境建设的重要组成部分。今年3月，为提振各类经济主体信心，上城区发布了“营商环境优化提升二十条”。在公共资源交易领域，推出了交易“一键达”，通过迭代“尚小易”平台，推动交易活动规范高效，降低企业交易成本，全力护航企业健康发展。

数字赋能，推动公共资源交易平台高质量发展

什么是交易“一键达”？

交易“一键达”即通过数字化手段一键直达群众诉求，在招投标领域切实为中小企业减轻负担。一键直达管理痛点，重点解决廉政风险大、监管难度大、交易效率低的监管难题。一键直达成效输出，为构建招投标领域内的“上城模式”提供了鲜活样板。”

据悉，近年来，上城区公共资源交易扩面增量工作成绩凸显，尤其是在数字化改革方面取得重大突破。“尚小易”，即上城区限额以下（小额）公共资源交易一体化平台，作为交易“一键达”的标志性应用，曾荣获数字经济系统全省最佳应用等荣誉，目前已覆盖全区11876家中小微企业，为业主单位和交易企业累计节约资金2.34亿元，即获得了上级肯定也取得了实战实效，很好诠释了交易“一键达”的理念。

打造“阳光平台” 促进“阳光交易”

在热烈的气氛中，“一键达”，“尚小易”2.0版正式上线。

“‘尚小易’2.0版成功上线标志着上城区交易活动透明度持续提高，高效便捷、阳光透明的交易环境能为更多企业创造投资兴业的平台，也为企业提供了更多的市场机遇。”上城区审管办相关负责人在现场表示，“为了让监督的阳光照进来，让服务的阳光洒出去，我们谋划了一批应用场景，比如‘小额便利店’。”

“小额便利店”即“尚小易”平台的小额交易超市，涵盖供应商管理、商品库管理、订单管理、评价管理等业务，提供货物、服务在线采购，能为全区各部门及村（社）集体、国有企业网上采购，提供更加便利规范的小额采购平台。

“尚小易”2.0版新增货物类11类，目前正在常态化公开征集小额便利店供应商，企业零门槛入驻，欢迎供应商自主申请、承诺入驻，共同激发市场活力。”

一键直达企业，一键直达民心

发布会后紧接着就是一场面对企业的助企交流会。来自国企、民企、经合社的代表轮流发言。来自发改经信、财政、住建、公管等条线的业务“专家”就公共资源交易相关政策为企业答疑解惑。

“我们也去很多地区投过标，做过不少的项目。这么多地方比较下来，我感觉还是上城市场开放度高，没有门槛，限额以下小额的项目公开招标也比较早。” 杭州某工程有限公司代表在现场向记者分享了参与招投标的切身感受，“从2020年小额的平台上线一开始，我们就一直关注。以前都是纸质标书，拿到现场开标，现在一次都不用跑，非常便捷。”

(责编：董童、李源)

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