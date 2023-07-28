新华社北京7月28日电（记者潘洁）在中国贸促会28日举行的例行新闻发布会上，中国贸促会新闻发言人孙晓介绍，目前首届中国国际供应链促进博览会招商招展工作进展顺利，已有近300家中外企业签署参展协议，国际参展商占20%以上。

“其中海外参展商最多的国家是美国，欧洲、日本和东亚地区的参展企业也在不断增加，有些企业已向我们提前预定了第二届链博会展位。”孙晓说。

据介绍，中国贸促会积极有序推进首届链博会各项筹备工作，不仅在北京、天津、江苏、浙江、福建、山东、广东、四川等地成功举办路演推介和企业签约活动，还在一个月内密集推进在美国、加拿大、德国、法国、巴西、印尼、泰国、日本、韩国、沙特等30个国家和地区开展海外路演。

孙晓表示，将继续在境内外举办推介活动，不断扩大链博会的知名度和影响力，并邀请更多企业和专业采购商、专业观众参展参会；与已经确定参展的企业逐一研究展示方案，以互动式、体验式、沉浸式的布展理念展示全球领先的技术、产品、服务；全面改造提升展馆设备设施，创造良好的展览展示、参观参会环境。

首届链博会将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心顺义馆举行，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积预计将超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链五大链条和现代物流等供应链服务展区。

(责编：胡永秋、白宇)

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