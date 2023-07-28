人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

近300家中外企业已签约参展首届链博会

2023年07月28日18:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月28日电（记者潘洁）在中国贸促会28日举行的例行新闻发布会上，中国贸促会新闻发言人孙晓介绍，目前首届中国国际供应链促进博览会招商招展工作进展顺利，已有近300家中外企业签署参展协议，国际参展商占20%以上。

　　“其中海外参展商最多的国家是美国，欧洲、日本和东亚地区的参展企业也在不断增加，有些企业已向我们提前预定了第二届链博会展位。”孙晓说。

　　据介绍，中国贸促会积极有序推进首届链博会各项筹备工作，不仅在北京、天津、江苏、浙江、福建、山东、广东、四川等地成功举办路演推介和企业签约活动，还在一个月内密集推进在美国、加拿大、德国、法国、巴西、印尼、泰国、日本、韩国、沙特等30个国家和地区开展海外路演。

　　孙晓表示，将继续在境内外举办推介活动，不断扩大链博会的知名度和影响力，并邀请更多企业和专业采购商、专业观众参展参会；与已经确定参展的企业逐一研究展示方案，以互动式、体验式、沉浸式的布展理念展示全球领先的技术、产品、服务；全面改造提升展馆设备设施，创造良好的展览展示、参观参会环境。

　　首届链博会将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心顺义馆举行，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积预计将超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链五大链条和现代物流等供应链服务展区。

(责编：胡永秋、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
河南博物院院长马萧林：摸清底数、创新表达 用活区域文旅资源禀赋
　　人民网信阳7月28日电（黄盛、王佩）近日，人民网在信阳市举办了文旅文创发展交流会，产学研各界代表共同研讨创新文旅文创融合发展的实践路径。在河南及信阳用活区域资源禀赋上，河南博物院院长马萧林表示，要摸清历史文化资源，丰富根亲文化，挖掘红色文化，研学非遗传承。…
商务部：截至目前，东北亚博览会已签署合作项目累计近3000个
　　人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）第十四届中国—东北亚博览会将于8月23日至27日在吉林省长春市举办，主题是“共建东北亚，合作向未来”。7月28日，商务部召开专题新闻发布会，介绍第十四届中国—东北亚博览会有关情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部