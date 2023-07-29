原标题：第十四届中国—东北亚博览会将举办

第十四届中国—东北亚博览会将于8月23日至27日在吉林省长春市举办，主题为“共建东北亚，合作向未来”。在28日举行的商务部专题新闻发布会上，商务部副部长李飞、吉林省人民政府副省长李国强及相关负责人介绍了博览会以及中国和东北亚地区经贸合作有关情况。

“长期以来，中国—东北亚博览会为推动东北亚各国高层对话和多元合作，开展面向世界的商品贸易、服务贸易与投资洽谈作出了积极贡献。”李飞告诉记者，本届博览会将全方位展示中国同东北亚国家经贸合作的开放机遇和最新成果。

自2005年至今，中国—东北亚博览会已举办十三届，取得了实实在在的丰硕成果。截至目前，博览会已签署合作项目累计近3000个，商品成交累计达91亿美元，一大批基础设施、新能源、新材料、绿色食品、汽车零部件和现代服务业项目成功落地。

本届博览会同往届相比，“朋友圈”持续扩大。李国强介绍，博览会在重点邀请东北亚五国政要、驻华使节、国际组织、机构代表的基础上，还邀请东北亚域外国家驻华使节、友好城市和有影响力的国内外企业、商协会、金融投资机构代表参加。目前，东北亚及域外国家和地方领导人正在陆续确定参会，国内外企业908户已确认参展。

据了解，本届博览会拟举办会议论坛活动28场，设置东北亚商品馆、国际商品馆、省区市合作馆、吉林馆等8个展馆，首次设置现代装备与新能源合作、数字经济、现代服务业、现代农业馆。届时，一汽集团、比亚迪汽车等新能源企业，华为、浪潮、科大讯飞等高科技企业，长光卫星等吉林省独角兽企业将集中亮相。

近年来，中国与东北亚国家经贸合作不断深化发展。截至今年6月，中国与东北亚五国累计双向投资金额超过2570亿美元，在基础设施、农业、制造业等传统产业投资合作水平进一步提升，并逐步拓展至数字经济、绿色发展等新兴领域，为地区发展注入了新动能。

中国贸促会副会长于健龙指出，东北亚是亚洲乃至全球最具发展活力和潜力的地区之一，是世界经济重要增长引擎。当前，共建“一带一路”为拓展地区合作持续注入强劲动能。中国与东北亚各国正在不断加强经济合作和发展战略对接，共同建设开放型经济区域，构建东北亚经济圈。

“对外开放是我国基本国策，中国开放的大门正越开越大。”国家发展改革委地区经济司副司长李平表示，下一步，将积极支持东北地区充分发挥对外开放合作优势，深度融入共建“一带一路”，积极参与中蒙俄经济走廊建设，不断改善跨境基础设施，依托国家级新区、自由贸易试验区、中外合作产业园等功能平台，进一步提升东北地区对外开放合作水平，打造重点面向东北亚的对外开放新前沿。

(责编：王连香、李楠桦)

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