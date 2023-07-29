原标题：水利部门全力防范应对台风暴雨洪水

记者从水利部获悉，今年第5号台风“杜苏芮”28日上午在福建晋江沿海登陆，登陆时为强台风级，中心附近最大风力15级（50米每秒）。受台风外围云系影响，27日8时至28日8时，福建东北部、浙江东部和南部等地降大到暴雨，其中浙江宁波、台州、丽水、温州以及福建宁德等地部分地区降大暴雨。浙江沿海鳌江支流北港、椒江支流西江、凫溪、南官河等4条中小河流超警。

受台风登陆及北上影响，预计7月28日至8月1日，珠江流域东部、太湖流域（片）、长江流域中下游、淮河流域中下游、黄河流域下游、海河流域、辽河流域西部等地部分地区由南至北将先后出现大到暴雨，部分地区大暴雨。福建闽江、晋江、九龙江，浙江瓯江、椒江，海河流域北运河、永定河、大清河水系拒马河、子牙河水系滹沱河及滏阳河等河流可能发生编号或超警以上洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。

水利部高度重视台风暴雨洪水防御工作，召开专题会商，提前研判第5号台风“杜苏芮”行进路径和雨情、水情、汛情发展态势，并于28日上午再次专题部署台风暴雨洪水防御，先后派出8个工作组在浙江、安徽、福建、江西、湖北、广东、重庆、四川等省（直辖市）协助指导地方做好台风暴雨防御工作。广东省水利厅启动水利防汛防台风Ⅱ级应急响应，派出4个工作组在粤东督导防汛防台风工作。福建省水利厅启动防汛Ⅰ级应急响应，调度22座大型水库、188座重要中型水库预泄腾库应对暴雨洪水。浙江等受台风影响省份水利部门召开专题会议，有针对性安排部署台风暴雨洪水防御工作，启动洪水防御应急响应，落实落细各项防御措施。

下一步，水利部将密切监视台风“杜苏芮”发展动向，滚动会商研判，强化监测预报预警、水工程调度、山洪灾害防御和水库安全度汛等措施，全力指导地方做好暴雨洪水防御和海河流域防洪工作。(记者陈晨)

(责编：王连香、李楠桦)

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