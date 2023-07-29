原标题：守住环保底线，提升锂电新能源产业发展能级

动力电池是新能源汽车的“心脏”，因此做大做强锂电新能源产业成为新能源汽车产业发展的关键。如今，锂电新能源作为高新技术产业，是未来的能源发展方向之一。但锂矿在开发过程中对环境的影响较大，会带来水体、土壤和空气污染等环境隐患。一些锂矿资源丰富的省份甚至出现了“母亲河”水质异常现象，给锂电新能源产业敲响了环保警钟。显然，这与人民群众日益增长的优美生态环境需要不相符，也有悖于新能源产业发展的初衷。因此，有必要通过延伸产业链、深化创新链、加强支撑链、优化循环链，减少锂电新能源产业对环境的负面影响，提升其发展能级，打造绿色低碳产业的发展样板。

延伸产业链，推动锂电新能源产业高质量发展。大力发展锂产业集群，优化全产业链，推动产业成群结链，从而提升发展能级，减弱产业对环境的影响。加快锂电新能源产业集聚，可以立足各地的产业优势和禀赋条件，形成差异化的产业链模式。同时，加强上下游产业协同发展，包括加强锂电（电芯及电池组）生产企业、锂电一阶材料企业、二阶材料企业、锂矿等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业的协同与系统集成；推动动力电池与新能源整车、电机电控产业等上下游产业的协同。此外，还要优化锂电新能源产业链的区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争。这方面可以结合“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》要求，明确电池级碳酸锂、氢氧化锂、正负极材料、隔膜、电解质产业链各环节的发展目标。

深化创新链，发挥锂电新能源产业的关键核心技术优势。聚焦关键核心技术攻关，一是支持高安全性、高能量密度、低钴动力电池的技术研发，提高动力电池的安全性、可靠性和使用寿命。二是积极谋划布局钠电池、钒电池等新型电池的产业布局。三是整合多方优势资源，引导新能源汽车及动力电池龙头企业、社会资本和各类基金集中投入，共同开展关键技术或自主知识产权技术研发。四是加快推动科技成果转移转化，具体包括：积极构建锂电新能源产业的科技成果转移转化体系，以企业需求为导向、市场服务为桥梁，加快“政产学研用”深度融合；建立健全产业标准和规范，加强标准化建设，指导企业参与全球锂电新能源关键技术标准的制定工作等。

加强支撑链，构建锂电新能源产业的良好生态。一要优化政策支撑，发挥好新能源产业相关政策的系统集成作用，加大对龙头企业的扶优扶强力度，发挥好产业引导基金、科技成果转化基金等扶持政策的系统合力，支持产业相关重大项目建设和关键共性技术研发平台建设，做大做强产业链。二要强化项目支撑，聚焦龙头企业打造支撑产业高质量发展的“生力军”。三要聚力引进专精特新企业，打造支撑产业集群式发展的“集团军”。四要强化人才支撑，积极搭建国际合作平台，引进培养一批锂电新能源产业“高精尖缺”人才和高水平创新团队，实现人才引领产业和产业集聚人才的良性循环。五要加强校企合作，以产业需求为导向，健全科技成果转化机制，推进高校、科研院所科技成果项目有效落地转化，鼓励高校、科研机构与企业建立人才实训基地。

优化循环链，促进锂电新能源产业生态化发展。一方面，积极推进锂矿的绿色开发。可总结国内外锂矿的成功开发运营经验，推动锂矿有序开发，将资源优势转变为产能优势。同时，健全完善矿产资源开发利用保障性制度体系，优化锂矿产业开发政策，积极推动锂矿资源的规模化、集约化、绿色化开发利用。此外，支持行业龙头企业利用自身技术、环保优势，前往海外资源丰富的矿区开展生产作业，有力支持国内外锂电新能源产业的绿色可持续发展。另一方面，推动锂电全生命周期绿色低碳发展，尤其是锂渣等固废资源在建材等行业的安全化、资源化利用。可优化关于动力电池回收利用的管理办法，制定好电池回收、储存、梯级利用等环节的行业标准和要求，通过与动力电池生产企业、梯次利用企业、回收拆解企业、再生利用企业共建锂电新能源梯次利用和再生利用体系，推动锂电新能源产业全价值链发展。同时，加快动力电池溯源监管平台建设，尤其是各地大型的动力电池回收利用区域综合服务中心站建设，建成安全规范、高效运行的动力电池回收利用体系。此外，还要加快推进动力电池回收综合利用示范基地、示范项目、标杆企业建设，探索废旧动力电池“一站到达”回收利用模式，支持相关企业、科研机构、行业组织开展技术研究，提升动力电池无害化处理的技术能力和水平。

锂电新能源产业的新一轮变革已然开启。如何推动锂电新能源产业链深度融合，打造更具韧性的供应链、构建健康发展的生态链，从而实现产业蝶变跃升、引领全球绿色能源革命，既是严峻挑战，也是重大机遇。

（作者：温 焜，系江西省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

(责编：王连香、李楠桦)

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