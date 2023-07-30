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技术推动画质升级 高品质视听从影院走入家庭

2023年07月30日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京7月30日电 （记者车柯蒙）这个暑期，网络热播剧《隐秘的角落》再度上线了。与此前不同的是，这一版剧集借助视听技术“帧绮映画MAX”与影像技术杜比视界HDR，将以更高品质的画面呈现在观众眼前。

“观众可以透过影片的色彩感受到创作者传递的情绪表达。”《隐秘的角落》出品方、爱奇艺自来水工作室负责人杜翔宇表示，剧集的色调大量运用绿色，比如朱朝阳家中绿色的墙壁、台灯及各个场景的墨绿暗色，能够更直观传递主创意图，此次杜比视界重制版使影片的美学风格更加明显，将导演、美术在前期拍摄时对场景色彩、光影明暗的调度，在大屏端更加淋漓尽致地呈现给观众。

杜比实验室图像技术资深应用专家郑鸣昊表示，此次《隐秘的角落》杜比视界重制版中，夜景的明暗对比更强，细节呈现更加丰富，自然景观场景下如光影、树影的通透感极大提升，呈现出栩栩如生的画面质感。

“如果说调色师的工作就是用光和影为影视作品‘补妆’，那帧绮映画MAX则是借助对电视设备的参数校调，让创作者在影视作品创作过程投入的匠心能最大化表达。”爱奇艺智能电视业务中心技术负责人王维表示。

近年来，随着OLED、mini LED电视的渗透率迅速增长，大屏HDR时代已经到来，消费者对家庭影音体验的要求逐步提升。帧绮映画MAX作为爱奇艺面向大屏场景推出的认证标准，旨在还原内容创作者意图，对硬件进行专业权威的效果认证，最大化发挥旗舰级机型和品质片源的优势。

“当前市场上对于视听品质存在多种评估维度，如HDR Vivid、HDR10+、杜比视界等，对用户而言意味着较高的理解与选择成本。”爱奇艺副总裁张航表示，推出帧绮映画MAX认证标准，爱奇艺希望在忠于创作者影视呈现意图的同时，实现“化繁为简”，整合设备认证+支持多种标准+高品质内容，为用户打造一站式的高品质视听解决方案，也让高端家庭电视的硬件优势充分发挥。据介绍，目前，已有TCL、海信、小米、三星等多家电视品牌共超60款机型通过帧绮映画MAX认证。

王维表示，在片源品质方面，爱奇艺后续将与如杜比等更多行业伙伴合作，继续扩充帧绮映画MAX的片源数量，持续推动高品质视听从影院走入家庭。

(责编：孙红丽、吕骞)
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