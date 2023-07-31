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雪克来提·扎克尔强调

全面有效实施种子法 推动现代种业高质量发展

2023年07月31日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报哈尔滨7月30日电  （记者倪弋）26日至29日，全国人大常委会副委员长雪克来提·扎克尔率执法检查组在黑龙江省开展种子法执法检查。执法检查组听取了黑龙江省实施种子法的情况汇报和意见建议，先后在哈尔滨、佳木斯等地开展实地检查。

　　雪克来提·扎克尔指出，要深入贯彻落实党的二十大关于加快建设农业强国的战略部署，以习近平总书记关于振兴民族种业的重要指示精神为根本遵循，全面有效实施种子法，进一步增强运用法治思维和法治方式推动现代种业高质量发展的能力，不断提升依法治种、依法兴种水平，为保护好利用好种质资源，全面提高育种自主创新能力，促进优良品种选育推广，确保种子安全和国家粮食安全、维护农民权益提供坚实法治保障。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月31日 06 版）

(责编：胡永秋、陈键)
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