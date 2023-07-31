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“中国天眼”揭示磁星快速射电暴机制特点

2023年07月31日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：“中国天眼”揭示磁星快速射电暴机制特点

　　记者30日从中国科学院国家天文台获悉，国际科学期刊《科学·进展》29日发表了中外联合团队的最新研究，揭示了快速射电暴（FRB）爆发现象与射电脉冲星辐射可能存在物理机制上的不同。

　　该研究由中国科学院国家天文台、北京大学等组成的联合团队完成，在“中国天眼”（FAST）“快速射电暴的搜寻和多波段观测”优先重大项目支持下，对河内快速射电暴磁星SGRJ1935+2154的多波段进行观测，揭示其射电脉冲星辐射相。团队在研究脉冲星辐射及其X射线辐射轮廓相位后发现，其所发出的快速射电暴爆发与脉冲星脉冲具有不同的相位分布，快速射电暴发生的相位更随机。

　　快速射电暴一般是来自宇宙深处其他星系的毫秒级极亮射电爆发。目前，全世界的射电望远镜已经发现了成百上千例这样的爆发，其中数十例还会重复爆发。FAST针对FRB开展了一系列深度观测，揭示了一部分FRB的能量特点和偏振特性。但是，FRB产生的具体机制和起源天体仍是天体物理最热门的研究方向之一。

　　SGRJ1935+2154是一颗位于银河系内的磁星。它在2020年4月28日发生了一次磁星爆发，地面射电望远镜捕捉到来自此磁星的一个极亮射电爆发。该磁星的射电爆发已经达到某些银河系河外FRB的亮度，因此被认为是第一例来自于银河系内的FRB现象。2020年以后，该磁星还零星发生过几次类似FRB的较亮射电爆发。这些来自磁星的极亮射电爆发，为研究FRB的产生机制提供了重要信息。 （记者刘垠 陆成宽）

(责编：赵竹青、陈键)
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