原标题：第四届“8·8”北京体育消费节即将启幕

记者30日从北京市体育局获悉，为迎接第15个全民健身日，第四届“8·8”北京体育消费节暨京津冀体育消费节线上活动将于8月1日开启，线下活动计划于8月5日至8月8日在奥园1314园区举办，并在丰台、石景山、通州、昌平、怀柔、延庆区设置分会场。

北京市体育局副局长孟强华介绍，本届体育消费节通过多元化的活动形式，为经营者和消费者搭建互动平台，增强体育消费新动能，充分带动全民健身事业。

体育消费节包括“线上买”“线上赛”“线上订”“线上学”“线下嘉年华”五大板块内容。从8月1日0点开始，消费者可登录京东App搜索“北京体育消费节”或“体育消费节”进入活动主会场。

“本届体育消费节首次扩展到京津冀区域，对推动京津冀协同发展具有重要意义。北京作为“双奥之城”，将持续助力京津冀体育消费增长和体育产业发展，实现共享、共赢。”孟强华说。（李春宇、孝泽慧）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经