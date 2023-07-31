新华社记者骆飞、吴箫剑

原标题：新时代中国调研行·长江篇丨打造经济“绿色引擎”——乌江流域绿色发展观察

千里乌江，是长江上游南岸最大的支流，流域涉及贵州8个市（州），是全省第一大河。

自古以来，乌江因流量充沛，流态稳定，流域内矿产资源丰富，被称为“黄金水道”。然而，逐水而居的人们，因乌江而兴的同时，也经历着在发展方式转型“阵痛”。

贵州磷矿资源富集，经过多年发展，磷化工产业逐步成为贵州的特色支柱产业。数据显示，省内99个与磷相关的企业，其中有74个分布在乌江流域。

如今，沿岸不少涉磷企业在贵州推进乌江“铁腕”治污过程中，正积极探索转型发展。

磷石膏是磷化工生产过程中的副产物，是企业生产磷肥时遗留的废渣，主要成分是石膏。过去，乌江两岸不少磷化工企业因磷石膏产量大、利用率低，行业转型面临诸多“痛点”。

传统处理方式大多是单纯地堆放，久而久之出现了磷石膏渗漏污染土壤和地下水的情况。乌江曾因沿岸有磷石膏堆放厂渗漏而遭到污染。

2018年，贵州省印发《关于加快磷石膏资源综合利用的意见》，提出全面实施磷石膏“以渣定产”，大力促进磷化工产业绿色、创新、集约、高效发展。

这既是贵州治理乌江的重要举措，也是推进传统企业转型升级的必然需求。

贵州磷化（集团）有限责任公司是我国大型磷肥磷化工企业，也是磷石膏排放大户。近年来，在谋求转型发展过程中，该企业积极落实“以渣定产”要求。

在距离乌江不远的息烽县，贵州磷化集团旗下贵州磷化绿色环保产业有限公司的生产车间里，磷石膏经过烘干、煅烧、冷却等多道工序后成为新型建筑材料。

该公司副总经理杨步雷介绍，对磷石膏进行无害化处理制作成新型建材，不仅能帮助传统磷化工企业绿色发展，也能拓展新的建材市场。

目前，贵州磷化集团积极探索对磷石膏进行矿井充填、建材、水泥缓凝剂、分解制酸和生态利用五大方式处置。2022年，该集团通过这些方法处置磷石膏达850万吨，喷筑墙体推广应用突破20万平方米。

贵州积极推动乌江通航。2021年6月，构皮滩通航工程完成全线集控过标船测试，投入试运行。同年11月，14艘满载磷矿石的货船，从贵阳港开阳港区出发抵达安徽芜湖港，标志着乌江“黄金水道”全线复航，500吨级船舶可直达长江干流。

贵州省交通运输厅副厅长韩剑波介绍，2021年复航后，乌江运力已超过7万吨，贵州水运运输量已接近100万吨，为推动乌江沿岸经济社会发展起到了积极作用。

(责编：赵竹青、陈键)

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