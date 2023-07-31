原标题：“绿”税护航 激活高质量发展“绿色动能”

建设污水处理系统，废水经过厂区污水处理系统处理后大部分回收利用，少量达标外排；采用除尘脱硫设施处理燃煤锅炉烟气，脱硝脱硫设施处理炭黑尾气锅炉烟气……走进位于贵州省贵阳市修文县扎佐镇的贵州轮胎股份有限公司，车间内处处彰显节能减排的环保理念。

“一系列成绩的取得，与我们坚定走绿色环保之路密不可分，更离不开绿色税制的助推。2020年以来，仅购置的节能节水、环境保护、安全生产设备，抵减企业所得税就达777.51万元。”相关负责人表示，为达到国家环保标准，践行可持续发展战略，公司作了大额的环保设备投资。在贵州省税务局“黔诚税悦 贵人服务”、贵阳市税务局“黔诚税悦 筑税爽办”税费服务品牌指导下，修文县税务局第一时间针对性地梳理公司环保投资可以享受的税收优惠政策包，通过实地走访问计问需、电话沟通答疑解惑、税企互动平台推送等方式主动宣传，并辅导公司申报，帮助公司应享尽享绿色税收优惠政策。

“党的二十大报告指出，要加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。”贵阳市税务局相关负责人表示，环境保护税开征5年来，贵州省税务局、贵阳市税务局积极发挥环保税等“绿色税种”税收调节作用，以“绿色税制”引导和支持辖区企业走创新、环保、生态的发展之路，让企业获得税收减免的“真金白银”，为辖区企业高质量发展注入强劲的“绿色动能”。

环保做得好，税费就能缴得少。通过税务机关的精准辅导，在环境保护税“多排多征、少排少征、不排不征”的正向激励作用下，贵州轮胎股份有限公司建设防治污染设施，有效降低污染物排放，促进应税污染物排放量和排放浓度的双双降低，对改善当地环境起到了明显的作用。2022年企业缴纳环保税55.31万元，同比下降13.96%，由于环保措施和减排成效到位，污染排放量低于国家排放标准享受环保税减免48.36万元，减免比例高达46.65%。

看得见的政策红利，同时促使企业更加主动作为。“我们通过走绿色环保的发展道路，扎实推进新型工业化，高效率优化资源配置，高标准实施绿色产品设计，高质量深化智能制造，取得了较强的市场竞争优势，主要产品处于行业领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。”该公司负责人说。

“接下来，修文县税务局将持续落实“黔诚税悦 贵人服务”、‘黔诚税悦 筑税爽办’，运用好‘修税心办·政策驿站’的政策库、人才库，继续为当地经济的绿色发展贡献税务力量。”修文县税务局相关负责人表示。（王晓萱 吴丽娟 李炫）

(责编：赵竹青、陈键)

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