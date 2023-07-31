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2023年“最美应急管理工作者”先进事迹发布

2023年07月31日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：中央宣传部、应急管理部联合发布　　2023年“最美应急管理工作者”先进事迹

　　为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述，充分展示广大应急管理工作者忠实保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的精神风貌，30日，中央宣传部、应急管理部发布2023年“最美应急管理工作者”先进事迹。

　　李孝忠、杨炳、王选泽、孙柏涛、王庆银、韩建波、陈亚鹏、郑学培、王盛宁、旦巴群培、赵军11名个人，以及中国救援队、陕西省延安市宝塔区宝塔消防救援站2个集体获得2023年“最美应急管理工作者”称号。

　　他们有的临危受命，在国际救援中展现专业水准和一流素养，彰显大国形象、大国担当；有的继承和发扬革命传统、赓续红色基因，是新时代“红军传人、人民卫士”；有的 “七进七出”爆炸核心区，忠诚诠释消防救援的“最美逆行”；有的从事森林消防事业30多年，奋战在防火执勤、灭火作战、综合救援一线，在水与火之中经受生与死的考验；有的为矿山安全监察事业尽心竭力，在矿井巷道里默默奉献；有的潜心科研、匠心育人，在防震减灾道路上勤耕不辍；有的从事危险化学品应急救援工作，带领队伍转型升级，为国家能源安全发展保驾护航；有的在雄安、为雄“安”，在新区特色安全监管模式探索实践中推陈出新、攻坚克难；有的凭借过硬的专业素养和敬业的工作态度，在平凡岗位绽放青春之光；有的扎根基层、甘于奉献，用双手撑起革命老区的安全“蓝天”；有的是乡村“应急第一响应人”，是全村1030名群众的安全守护者；有的驻守在5200米以上的雪域高原，忠诚守护藏北“大门”；有的肩扛“促一方发展，保一方平安”使命，用实际行动践行“不负人民”的铮铮誓言。（记者刘垠 陆成宽）

(责编：赵竹青、陈键)

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