记者 付丽丽 操秀英

原标题：专家解读：强降雨因何“滞留”京津冀

受台风“杜苏芮”残余环流影响，自7月29日开始，华北、黄淮一带的降水逐渐铺展。29日夜间至30日，北京地区出现暴雨，全市平均降雨量89.6毫米，共有251个站点雨量超过100毫米。中央气象台30日10时继续发布暴雨红色预警和强对流天气黄色预警。截至30日下午，河北局地降雨量已达特大暴雨量级。

这轮降水过程有何特点？降雨还将持续多久？就上述问题，科技日报记者采访了中央气象台首席预报员方翀。

方翀介绍，此轮降水以稳定性降水为主，具有持续时间长、累计雨量大、致灾风险高等特点。“杜苏芮”残余环流于29日夜间进入河南，并继续北上。29日晚，京津冀东西部两个高压打通，在华北北部形成“高压坝”，拦截住“杜苏芮”北上的脚步。

因此，“杜苏芮”在华北到黄淮一带的停留时间会增长，导致降雨过程持续时间长、累计雨量大。以北京为例，间歇性强降水过程将持续至8月2日早上，降雨持续时间可能会超过70小时。

方翀进一步解释道，“杜苏芮”本身携带了大量水汽，补给也很充足——其东侧存在的副热带高压使二者之间气压梯度很强，京津冀地区东风、东南风显著增强，水汽一路畅通无阻向北输送。同时，位于西太平洋上的台风“卡努”已成气候，较强的东南风远距离将“卡努”附近的水汽源源不断地输送到华北平原。两条水汽通道带来不同寻常的水汽条件，致使降水量极大。

“此外，京津冀西边太行山脉与携带水系的东风和东南风正向交锋，其北边燕山山脉也与水汽通道存在交角，水汽受地形阻挡抬升，集中在山前形成极端强降水。进程受阻、水汽充沛、地形加持造成京津冀地区极端降水。”方翀说。

气象监测显示，29日9时至30日11时，京津冀地区最大降水出现在河北邢台临城赵庄梁家庄，为583.8毫米。29日17时，最大小时雨强出现在山东鄄城，为86毫米。29日20时至30日17时，北京平均降雨量89.6毫米，城区平均102.4毫米，最大降雨出现在房山三流水，累积降雨量296.8毫米。28日8时至30日7时，天津313个站点降水量达到暴雨、115个站点大暴雨、7站特大暴雨。

专家提醒，此次降水虽达不到强对流天气的猛烈程度，但决不能掉以轻心。城市内涝、农田渍涝、中小河流洪水等气象风险高，建议提前采取防御措施。公众需关注临近预报预警，及时根据雨情、汛情变化采取相关防御措施，避免前往山区、河道、地质灾害隐患区等危险地区，车辆出行绕开交通气象灾害风险较高路段，注意谨慎驾驶，避免涉水。同时，此轮降水面大点强，土壤过饱和易导致边坡失稳，地质灾害风险较大，建议做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。

(责编：赵竹青、陈键)

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