新华社北京7月31日电 题：经济运行总体回升向好 高质量发展扎实有力推进——国家发展改革委主要负责同志就当前经济形势和经济工作答记者问

新华社记者

中共中央政治局近日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。如何正确认识当前经济形势，如何更好贯彻落实会议精神推动经济运行持续好转？围绕社会关注的相关问题，记者采访了国家发展改革委主要负责同志。

上半年经济持续恢复、总体回升向好

问：中央政治局会议认为，今年以来国民经济持续恢复、总体回升向好。如何认识和把握这一重要判断？

答：今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国上下共同努力下，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。我们可以从三个关键词，来认识和把握当前经济形势。

一是“恢复”，即经济运行总体回升、供需两端持续恢复。从上半年主要数据看，国内生产总值同比增长5.5%，增速比一季度加快1个百分点。从生产来看，夏收粮油再获丰收，夏粮总产量2923亿斤；工业生产稳步恢复，上半年全部工业增加值同比增长3.7%，比一季度加快0.8个百分点；服务业增长6.4%，加快1个百分点。从需求来看，消费恢复较快，上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，比一季度加快2.4个百分点，新能源汽车销量增长44.1%；投资规模继续扩大，固定资产投资增长3.8%；外贸出口保持增长，货物进出口增长2.1%，其中出口增长3.7%。

二是“向好”，即经济结构不断优化、发展质量稳步提升。内需拉动作用增强，上半年内需对经济增长的贡献率达到110.8%，同比提高59.4个百分点，其中最终消费贡献率达到77.2%，提高46.4个百分点。基础设施、制造业和高技术产业投资增长较快，上半年分别增长7.2%、6%、12.5%。产业升级厚积薄发，装备制造业增加值增长6.5%，比全部规模以上工业快2.7个百分点；C919大型客机正式投入商业运营，国产首艘大型邮轮出坞，电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”出口合计增长61.6%。

三是“稳定”，即就业物价总体平稳、人民生活继续改善。上半年城镇新增就业678万人、同比多增24万人，6月份全国城镇调查失业率为5.2%。上半年居民消费价格同比上涨0.7%。居民收入不断提高，全国居民人均可支配收入实际增长5.8%，比一季度提高2个百分点，其中农村居民人均可支配收入增长7.2%，提高2.4个百分点。上半年新开工改造城镇老旧小区4.26万个、涉及742万户。稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹，退休人员基本养老金水平进一步上调。跨省异地就医直接结算覆盖范围继续扩大。

上半年经济社会发展取得的良好成绩，是在外部需求走弱、国际环境变化对我不利影响加大，国内周期性结构性矛盾交织叠加、一些领域风险隐患逐步显现的情况下实现的，符合预期，实属来之不易。

下半年我国经济将保持稳定向好态势

问：我们注意到，二季度以来有些经济指标出现放缓或波动，如何看待下半年经济走势？

答：经历了三年新冠疫情冲击，在疫情防控平稳转段后，经济恢复将是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，会出现一些经济指标数据的波动。当前，我国经济运行面临来自国际国内新的困难挑战，国际市场需求减弱，全球经济金融领域风险积累，地缘政治格局深刻调整，外部环境复杂严峻；国内需求不足，一些企业经营困难，部分领域存在风险隐患。

同时更要看到，我们有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，新发展格局正在加快构建，高质量发展正在全面推进，经济发展具有良好支撑和有利条件。一是发展基础更为坚实。我国经济规模已超过120万亿元，拥有完整的产业体系、丰富的较高素质人力资源、便利的软硬件基础设施网络，安全保障能力不断提升，经济抗风险能力稳步增强。二是市场潜力持续释放。我国是全球潜力最大的消费市场，巨大的人口基数、不断提高的人口素质持续拓展市场增量，公共服务、基础设施等领域投资需求旺盛，经济结构优化、产业结构调整、区域协调发展、城镇化率提高等蕴含巨大市场空间。坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，超大规模市场优势将进一步显现。三是新旧动能加快转化。创新能力持续提升，传统产业高端化、智能化、绿色化改造稳步推进，先进制造业和现代服务业融合发展进程加快，战略性新兴产业正在加快发展壮大。四是发展活力不断增强。重点领域和关键环节改革全面深化，对外开放水平稳步提升，国内市场空间拓展、潜力释放，都将不断激发经营主体活力、动力和创造力。五是政策效应继续显现。党中央、国务院系列决策部署加快落地见效，扩内需、强实体、防风险等政策接续推出，存量措施与增量政策协同发力，推动高质量发展的合力进一步增强，下半年我国经济将在上半年持续恢复的基础上保持稳定向好态势。

总之，我们有信心、有条件、有能力推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好，高质量完成全年经济社会发展目标任务。

精准有力实施宏观调控

问：面对国内需求不足、一些企业经营困难、部分领域风险隐患较多等问题，下一阶段宏观调控政策将在哪些方面重点发力？

答：中央政治局会议对下半年经济工作作了系统部署，我们将紧紧围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，全力抓好落实，重点要做好以下5个方面工作。

一是坚持稳中求进，巩固经济回升向好势头。把稳增长放在更加突出位置，精准有力实施宏观调控，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强化政策协调协同，落实好推动经济持续回升向好的政策措施，加强逆周期调节，做好政策储备，根据形势变化及时分批出台针对性更强和力度更大的政策措施，为企业发展营造良好的政策环境，为经济持续向好打下坚实基础。

二是坚持自立自强，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。把发展经济的着力点放在实体经济上，锻长板、补短板，大力提升科技创新能力，加快传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，打造更多支柱产业，推动先进制造业高质量发展，进一步提升产业链供应链韧性和安全水平。

三是坚持改革开放，有效激发经营主体活力和内生动力。聚焦“牵一发而动全身”的重点领域和关键环节，加大改革攻坚力度。坚持“两个毫不动摇”，加快国有经济布局优化和结构调整，促进民营经济发展壮大。稳步扩大制度型开放，更大力度吸引和利用外资，推动共建“一带一路”高质量发展。

四是坚持底线思维，切实防范化解内外部风险挑战。系统谋划、精准施策，稳妥处置化解房地产、地方债务、金融等领域风险隐患，大力提升粮食、能源资源安全保障能力，牢牢守住不发生系统性风险底线。

五是坚持以人民为中心，扎实做好民生改善各项工作。解决好群众关心的就业等民生领域突出问题，加快补齐养老、托育、教育、医疗等公共服务领域供给短板，夯实社会保障安全网，强化安全生产监管和防灾减灾救灾，不断提升人民生活水平。

坚定实施扩大内需战略

问：近期有关部门陆续出台扩消费、促投资政策，请问下半年在扩大内需方面还有哪些考虑？

答：今年以来，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同有关方面，坚定实施扩大内需战略，把恢复和扩大消费摆在优先位置，积极扩大有效投资，出台了一系列政策举措，目前这些措施正在落地见效。

下半年，在扩大内需方面，一是更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。出台实施恢复和扩大消费的政策文件。通过大力推动就业等措施，增加居民收入。提振大宗消费，加快推进充电和停车设施建设，鼓励汽车限购地区优化限购管理政策。继续做好保交楼、保民生、保稳定工作，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求。促进服务消费“好上加好”，以暑期、中秋、国庆等假期为契机，扩大节假日消费；充分用好大运会、亚运会等各类赛事活动，发展文化、体育消费。研究出台实施大力发展银发经济政策举措。二是积极发挥投资对优化供给结构的关键作用。民间投资始终是有效投资的重点之一，要明确一批鼓励民间资本参与的重点细分领域，加强民间投资融资、用地等要素保障，支持民间资本参与盘活国有存量资产，促进民间投资逐步恢复。更好发挥政府投资带动作用，扎实推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目，加快地方政府专项债券发行和使用。

推动实体经济转方式、调结构、增动能

问：不少企业反映生产经营困难、转型升级中面临能力不足等问题，如何采取有力措施缓解实体经济困难，加快建设现代化产业体系？

答：实体经济是一国经济的立身之本，下半年要加快助企纾困政策落实落地，推动实体经济转方式、调结构、增动能，加快建设现代化产业体系。

一是加大对拖欠企业尤其是中小企业账款的清理力度。加快解决政府拖欠企业账款问题，严格执行保障中小企业款项支付条例，落实机关、事业单位、大型企业逾期未支付中小微企业账款信息披露制度，推动解决企业之间的相互拖欠问题。

二是综合施策帮助企业减负增效。延续优化完善并落实好减税降费政策，严禁收过头税费和乱收费乱罚款乱摊派等行为，推动企业综合融资成本稳中有降，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。在全国县域范围内培育一批中小企业特色产业集群。

三是强化企业科技创新主体地位。发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好生态，培育更多专精特新中小企业，加快培养符合产业需求的高素质人才，加强新时代高技能人才队伍建设，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。组织更多企业牵头和参与关键核心技术攻关，加快前沿技术研发和应用推广。

四是加快传统产业改造升级。支持有条件的企业根据市场发展科学转型，全面推动制造业高端化、智能化、绿色化系统升级，扎实推进智能制造行动，有序实施工业重点领域节能降碳改造。大力发展现代服务业，构建优质高效的服务业新体系。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，推进种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑。

五是加快培育壮大战略性新兴产业。深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，大力发展人工智能、新材料、新能源等产业，谋划并布局一批未来产业。

与此同时，进一步健全政府部门与民营企业、国有企业、外资企业、制造业企业等各类企业常态化沟通交流机制，听取企业经营发展的真实情况，研究提出务实管用的政策举措，尽力帮助企业解决实际困难，政企同心、共同发力，推动经济高质量发展。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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