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2023（第十九届）中国广告论坛暨城市品牌营销大会在山西开幕

2023年07月31日10:12 | 来源：中国网
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原标题：重塑产业新格局，实现高质量发展——2023（第十九届）中国广告论坛暨城市品牌营销大会在山西开幕

7月30日，2023（第十九届）中国广告论坛暨城市品牌营销大会在山西隆重开幕。本届论坛由中国广告协会、山西省市场监督管理局、山西省投资促进局主办。本届论坛以“高质量发展·新发展格局”为主题，邀请相关政府部门、行业组织及知名媒体等同聚三晋，解读新的市场环境，探讨行业发展新契机。

论坛开幕式由中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华主持。张国华表示，2023年是广告业重塑产业新格局，实现高质量发展的关键一年。面对快速变化的市场环境，从供给侧结构性改革到构建双循环新发展格局，从贯彻新发展理念到推动高质量发展，品牌发展与建设的重要性不言而喻。本届论坛融百家之思，谋行业发展，探讨新时代广告的创新演变、企业发展的转型升级、品牌建设的可循之道，以及行业的未来格局，助力品牌和区域经济的高质量发展。

山西省市场监督管理局作为山西广告行业主管部门，近年来主动为行业企业高质量发展营造好的环境，积极搭台助力，解决实际问题。山西省投资促进局也为促进区域交流合作做了大量的工作。本届论坛落地山西离不开山西省市场监督管理局、山西省投资促进局的全力支持，论坛从确定举办到顺利开幕，仅用时一个月，筹备时间是历届最短之一。

山西省人民政府副秘书长梁敬华表示，这次论坛在山西举办，是对山西工作极大的支持和促进。论坛汇聚了来自全国政、学、研、商各界广告传媒和品牌营销行业的权威专家和精英翘楚，是一次难得的学习借鉴与交流合作的机会。希望能与现场诸多业内人士、专家学者、企业负责人一起，共同讲好山西品牌故事，为山西高质量发展赋能添彩。

国家市场监督管理总局广告监管司司长柴保国表示，多年以来，中国广告论坛紧跟时代潮流、关注行业热点、洞察发展趋势、响应国家号召、凝聚业界共识，引领我国广告产业不断向好向善发展。本届论坛以“高质量发展·新发展格局”为主题，同步召开城市品牌营销大会，充分挖掘优良资源，大力弘扬优秀文化，着力塑造优质品牌，对于促进广告产业深度交流合作，推动广告产业更好服务高质量发展，推进构建新发展格局，具有十分重要的意义。广告监管司深入落实党中央国务院重大决策和总局党组工作部署，以强烈的政治自觉和守土尽责的责任担当，密切关注行业形势、社会热点和网络动态，及时捕捉广告领域苗头性、倾向性和潜在性问题，着力守护广告宣传正确导向，着力强化重点领域广告监管，着力推动广告产业高质量发展。

中央广播电视总台总经理室广告资源管理部主任佘贤君表示，作为中央主流媒体和国家广播电视台，总台是中国广告事业发展和城市品牌建设的主要见证者、记录者和推动者，推动中国广告事业蒸蒸日上，助力城市品牌营销欣欣向荣。近年来，总台总经理室依托总台强大的融合传播实力，加快从传统经营向融媒体经营转型，推动总台产业经营高质量发展，实现“两个效益”双加强、双丰收。一是始终把社会效益放在首位，携手业界力量共促行业健康发展。二是持续创新经营工作，助力中国经济高质量发展，推动构建国内、国际双循环新发展格局。三是与全国各省市携手共建“美丽中国”，助力城市品牌传播。

山西省投资促进局党组书记、局长杨春权表示，山西迎来新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展和雄安新区建设等国家重大战略机遇，诚邀各界朋友抢抓山西加快发展的重大机遇，开拓更加广阔的发展空间，欢迎大家来山西投资创业。

随后，在全场嘉宾的见证下，以赋能中国品牌健康发展为宗旨的两轮签约仪式在论坛现场举行。此次签约仪式，通过寻找区域经济升级的新锚点，为品牌建设提供新思路，为推动行业高质量发展留下新启示。

此外，为了解更多新时代品牌赋能的新故事，“山西之夜”特别活动在7月29日晚举行。活动以“体验品牌山西，打造山西品牌”为主题，在热烈的欢呼声中正式开启。活动现场，山西省艺术家带来极具地方特色的文艺表演，十大重点产业链、十大特色专业镇展示区，锦绣山西、多彩非遗展示区，人说山西好味道特色产品展示区，县域展示专区四大展区，冷餐会等也同步进行。与会嘉宾在视觉与听觉的双重盛宴中，品尝山西美食，欣赏非遗文化，感受山西人的热情与好客。

论坛的成功举办，将开启行业新篇章，以品牌张力，绽放市场活力，为推动经济、引导消费彰显广告的力量！开幕式活动结束后，AIGC专场活动和“数智赋能高质量发展”“虚实共生激活品牌新动能”“新时代新势能”三大主题论坛陆续精彩呈现。

(责编：董童、李源)
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