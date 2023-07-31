人民网北京7月31日电 据中华全国工商业联合会网站消息，7月31日，中华全国工商业联合会和中国银行业协会共同发布《2023“助微计划”倡议书》（以下简称“倡议书”），提出当前我国经济恢复处于波浪式发展、曲折式前进的过程，基于近年来实施“助微计划”的探索与实践，今年再次向各金融机构发出倡议，推动经济运行持续好转，共助小微加速回暖复苏。

倡议书指出，不断拓展服务覆盖面，加大对小微企业、个体工商户的信贷支持力度，着力提升民营企业、中西部地区、三四线城市、长尾客户、新市民的融资获得感和满意度；强化供应链金融服务，聚焦重点供应链生态场景，促进上下游、产供销、大中小企业融通发展；推广“信易贷”服务模式，引导金融机构为信用良好的小微企业提供信贷支持；健全小微融资配套体系，开展小微企业金融知识普及宣介活动。

倡议书称，加大发展农村数字普惠金融，鼓励探索利用大数据、互联网、卫星遥感等技术，提高三农信贷服务效率；加强对数字乡村基础设施、智慧农业、农村电商、乡村新业态等领域及新型农业经营主体的信贷支持；联合社会各界的优势资源和力量，共同支持乡村产业发展；开展农村金融知识培训，提升三农主体经营水平，促进农村劳动者就业创业。

倡议书强调，深化创新型中小微企业孵化机制，加大金融资源与服务整合，为创新型中小企业提供精准化、智能化服务；创新服务方式，支持中小微企业实施科技成果转化、数字化转型、技术改造等；加大制造业小微企业中长期资金供给，支持绿色转型发展；对有吸纳就业能力的小微企业加大信贷支持，鼓励其稳就业、促就业；创新金融产品和服务，加大对创业就业、灵活就业群体的金融支持。

倡议书最后提出，期待广大金融机构能够携手同心、通力协作，聚焦不同市场主体的融资需求，形成与实体经济发展相适应的小微金融服务体系，积极创新服务手段，有效提升融资覆盖面，完善长效服务机制，使金融活水精准滴灌实体经济，共同助力小微企业、个体工商户等市场主体回暖向好。

据了解，自2020年以来，在金融监管部门支持下，全国工商联、中国银行业协会会同中国工商银行、中国银行、网商银行等相关金融机构发起，并连续三年开展助微计划，帮助小微企业、个体工商户应对疫情冲击，推动实现高质量发展，让大量此前没有被覆盖、或覆盖不足的长尾小微群体得到有效的金融服务。

在助微计划开展过程中，中国工商银行、中国银行等国有大型商业银行及其它股份制商业银行，利用网点布局广泛及资金能力等优势，积极发展数字化、智能化服务方式，加快产品创新和优化，服务于小微企业融资，发放贷款金额占比超过7成；网商银行等中小银行发挥科技优势，通过线上触达更多长尾小微客群，服务小微企业数量占比超过7成，对拓展助微计划覆盖面起到了很好的补充作用。

(责编：董童、李源)

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