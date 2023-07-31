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7月份中国制造业PMI升至49.3%

2023年07月31日12:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月31日电（记者韩佳诺、魏玉坤）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会7月31日发布数据，7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点。

　　“7月份，制造业PMI连续两个月小幅回升，调查的21个行业中有10个位于扩张区间，比上月增加2个，制造业景气水平总体持续改善。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

　　生产指数保持扩张。7月份，生产指数为50.2%，与上月基本持平，保持在扩张区间，新订单指数为49.5%，比上月上升0.9个百分点，表明制造业生产经营活动稳定，市场需求景气度有所改善。

　　小型企业景气水平有所改善。7月份，大型企业PMI为50.3%，与上月持平，继续位于扩张区间，对制造业总体支撑作用显著。大型企业生产指数和新订单指数分别连续7个月和3个月位于扩张区间，产需保持增长。中型企业PMI为49%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为47.4%，比上月上升1个百分点，景气水平有所改善。

　　预期指数升至较高景气区间。7月份，生产经营活动预期指数为55.1%，比上月上升1.7个百分点，表明随着促进民营经济发展壮大、扩内需促消费等一系列政策出台，市场发展积极因素不断增多，企业信心有所增强。

(责编：赵欣悦、杨光宇)
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