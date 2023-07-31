原标题：百余种岗位助力毕业生就业 美团2024届校园招聘将录用6000人

7月31日，美团启动2024届校园招聘。此次招聘面向毕业时间在2023年11月至2024年10月的海内外院校应届毕业生，预计招募6000人，覆盖技术，产品，商业分析，运营，金融，供应链，职能，市场营销，设计，销售、客服和支持等10大类职位、100余种岗位。

招聘规模稳中有增 技术类岗位持续扩招

在消费持续复苏等利好因素促进下，美团“零售+科技”业务稳健发展，带动毕业生招聘规模稳中有增。过去三年，美团年均录用超5000名毕业生，2024届校招规模超出过去三年的平均水平。结合毕业生与城市“双向选择”的趋势，美团发挥业务和职场遍布全国的特点，在北京、上海、成都、深圳、广州等全国几十个城市提供岗位，供各地毕业生灵活选择。

此次校招，美团将走进全国几十所高校开展宣讲，为毕业生近距离提供求职服务。美团应用数字化招聘手段，组织岗位专家、资深HR、面试官等，通过带岗直播、模拟面试、对话行业大咖等新形式，为毕业生答疑解惑，帮助其储备面试经验。

随着“零售+科技”战略深入推进，美团持续加大科技研发投入力度，一季度研发支出同比增长至50亿元，对科技人才的招募力度也相应扩大。此次校招中，美团技术类岗位将扩招超过50%，面向精尖校园科技人才的招聘项目“北斗计划”同步启动，岗位包含大规模算法、大模型机器学习等领域，通过丰富的业务落地场景、完善成熟的培养机制、极具竞争力的薪酬体系，为年轻科技人才提供施展才能空间。

广泛走上管理岗位 系统性培养助校招生成长

迈入职场后，能否获得充分培养和快速成长备受校招生关注。美团长期重视校招生培养与成长，为新人设计了长期性、体系化的“萌芽”校招生成长计划，配备专属职场导师，提供专门晋升通道和实战历练机会，通过活水、轮岗机制，帮助校招生成长为基本功扎实、专业突出的综合型人才。美团成立首年即开展校园招聘，迄今已将许多校招生培养成业务骨干和负责人，走上技术管理岗位的95后中，超过50%是校招生。

就职于美团无人机业务部的刘宝旭，是走上技术管理岗位的年轻人才之一。2018年从北京航空航天大学硕士毕业后，他通过“北斗计划”加入美团刚成立不久的无人机研发团队。在众多科研院所的offer中选择美团，吸引他的是科技通过零售业务场景落地的前景。在系统性培养和浓厚务实的技术氛围中，刘宝旭很快度过了将学术思维和科研知识转化为实际技术能力的适应期，和团队不断尝试各种新方案，以保证无人机在商用场景中的可靠性。在这一阶段，他快速晋升，完成了从技术专家到管理者的转变。此后，刘宝旭还带领团队攻坚过飞行鲁棒控制难题，探索全球领先的技术解决方案。

“美团的技术氛围很务实，有问题该讨论讨论、该解决解决，重视新人培养，也敢放手让年轻人干。无论是在自己的专业领域深耕，还是带团队做事，在公司里都能得到很大的支持与空间，这让个人能力提升很快。”刘宝旭五年来的成长体会，体现了美团悉心培养校招生、助推年轻人才成长的企业传统。

据了解，此次校园招聘网申投递将持续至10月底。目前，2024届毕业生已可通过美团校园招聘官网和“美团招聘”公众号投递岗位。美团校园招聘负责人表示，作为一家科技零售企业，美团期望和校招生“一起成长，一起更好”，将持续以业务稳健发展为毕业生创造就业机遇，让校招生在良好氛围中开启职业生涯、在广阔发展空间中快速成长。

(责编：曹淼、李源)

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