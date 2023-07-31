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上半年我国营业性客运量同比增长56.3%

2023年07月31日14:50 | 来源：新华社
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　　交通运输部7月31日发布数据

　　今年1至6月

　　我国完成营业性客运量43.2亿人次，同比增长56.3%

　　完成城市客运量454.2亿人次，同比增长15%

　　完成高速公路小客车出行量117.8亿人次，同比增长39%

　　出行量加快恢复

　　今年1至6月

　　完成营业性货运量259.3亿吨

　　同比增长6.8%，货运量持续增长

　　完成港口货物吞吐量81.9亿吨

　　同比增长8%，港口货物吞吐量较快增长

　　完成交通固定资产投资1.83万亿元

　　同比增长9.1%，交通投资高位运行

　　交通运输经济运行呈现“持续恢复、整体好转”的特点

　　记者：叶昊鸣、王聿昊

　　编辑：郭宝江

　　设计：王聿昊

　　新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、牛镛)
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