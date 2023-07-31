上半年我国营业性客运量同比增长56.3%
2023年07月31日14:50 | 来源：新华社
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交通运输部7月31日发布数据
今年1至6月
我国完成营业性客运量43.2亿人次，同比增长56.3%
完成城市客运量454.2亿人次，同比增长15%
完成高速公路小客车出行量117.8亿人次，同比增长39%
出行量加快恢复
今年1至6月
完成营业性货运量259.3亿吨
同比增长6.8%，货运量持续增长
完成港口货物吞吐量81.9亿吨
同比增长8%，港口货物吞吐量较快增长
完成交通固定资产投资1.83万亿元
同比增长9.1%，交通投资高位运行
交通运输经济运行呈现“持续恢复、整体好转”的特点
记者：叶昊鸣、王聿昊
编辑：郭宝江
设计：王聿昊
新华社国内部出品
(责编：岳弘彬、牛镛)
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