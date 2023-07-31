新华社北京7月31日电（记者王聿昊、叶昊鸣）记者从31日举行的交通运输部例行新闻发布会上获悉，截至今年6月底，全国已有5931个高速公路服务区建设充电设施，占全国高速公路服务区总数的89.48%。

交通运输部公路局副局长郭胜在发布会上介绍，目前全国高速公路服务区累计建成充电桩1.859万个，覆盖2.9万个小型客车停车位，高速公路服务区充电基础设施网络日益完善。从今年节假日期间的保障情况来看，各地服务区充电排队现象有所改善。

“但我们也发现，有时公众不能有效获知充电设施设置及实时使用情况，导致不同服务区充电设施忙闲各异。”郭胜说，下一步将部署各地开展出行及充电需求预判、制定节假日充电服务保障方案、布局移动式应急充电设备、及时发布服务区车流量及充电排队情况等，切实做好新能源汽车充电服务保障工作。

郭胜表示，交通运输部将以高速公路服务区充电设施为重点，按照“适度超前”原则，进一步优化完善公路沿线服务充电基础设施网络，有效满足电动汽车充电需求，服务公众便捷出行。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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