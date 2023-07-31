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数说中国丨上半年我国营业性客运量同比增长超五成

2023年07月31日16:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月31日电（记者王聿昊、叶昊鸣）记者从31日举行的交通运输部例行新闻发布会上获悉，今年1至6月份，我国完成营业性客运量43.2亿人次，同比增长56.3%。完成城市客运量454.2亿人次，同比增长15%。完成高速公路小客车出行量117.8亿人次，同比增长39%，规模超过疫情前同期水平。

　　货运方面，1至6月份，完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，其中，铁路、公路、水路、民航分别完成货运量25亿吨、190.1亿吨、44.2亿吨和328万吨，同比分别增长0.6%、7.5%、7.7%和6.4%。

　　港口运行方面，1至6月份，完成港口货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%，其中，内、外贸吞吐量同比分别增长7.6%和8.9%。集装箱吞吐量完成1.5亿标箱，同比增长4.8%。

　　交通投资方面，1至6月份，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%。

　　“总的来看，上半年我国交通运输行业主要统计指标均实现正增长，交通运输经济运行呈现‘持续恢复、整体好转’特点，为推动经济回升向好提供有力保障。”交通运输部综合规划司副司长李传光说。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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