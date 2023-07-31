新华社北京7月31日电（记者陈炜伟、周圆）国家发展改革委副主任李春临31日介绍，《关于恢复和扩大消费的措施》经国务院同意，已由国务院办公厅转发各地方、各部门，并向社会公开发布。措施围绕6个方面提出20条具体政策举措，力求长短兼顾、务实有效。

李春临在当天举行的国务院政策例行吹风会上说，促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在。上半年，国内消费市场整体处在恢复过程中，但一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。

在稳定大宗消费方面，措施提出，优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费，支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居和电子产品消费。在扩大服务消费方面，措施明确，扩大餐饮服务消费；丰富文旅消费，全面落实带薪休假制度；促进文娱体育会展消费；提升健康服务消费。在促进农村消费方面，措施明确，开展绿色产品下乡，完善农村电子商务和快递物流配送体系，推动特色产品进城，大力发展乡村旅游。

在拓展新型消费方面，措施提出，壮大数字消费，推广绿色消费。在完善消费设施方面，措施提出，加快培育多层级消费中心，着力补齐消费基础设施短板，完善消费基础设施建设支持政策。在优化消费环境方面，措施还提出，加强金融对消费领域的支持，持续提升消费服务质量水平，完善促进消费长效机制。

李春临表示，下一步，将按照党中央、国务院决策部署，会同有关方面切实抓好措施的贯彻落实，确保各项政策落地见效，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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