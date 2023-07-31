人民网北京7月31日电 （记者王震）7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，从今年上半年的经济数据来看，今年上半年，GDP增速达到5.5%，超过了年初设定的5%左右的预测目标，这其中消费作出了重要贡献。

今年上半年，我国居民消费特别是接触型聚集性服务性消费呈现良好恢复态势，餐饮收入同比增长21.4%，国内旅游总人次旅游收入同比分别增长63.9%、95.9%，已恢复至疫前水平。全国电影票房收入262.7亿元人民币，截止到7月29日，已经连续39天破亿元，刷新中国影史大盘。社零消费今年上半年同比增长8.2%，实现22.75万亿元总量。

李春临表示，从这些领域来看，居民消费意愿有所恢复，中国经济具有强大韧性和活力，中国经济的航船一定能够劈波斩浪、行稳致远，一定会“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。

(责编：王震、吕骞)

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