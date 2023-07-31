人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输部：主汛期内确保交通运输基础设施安全

2023年07月31日18:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会，介绍上半年交通运输经济运行情况。交通运输部新闻发言人孙文剑表示，在“七下八上”主汛期，交通运输部采取一系列措施，确保交通运输基础设施安全防护，确保经济社会运转不受大影响。

一是成立了工作专班。建立了重要基础设施、重大风险和灾害影响、问题督办转办“三张清单”，通过“三张清单”来保证交通基础设施的运转，并且确保重要的基础设施运行的安全稳定，确保基础设施有人管、管理责任全覆盖。

二是开展明察暗访。一直到8月底，将采取“四不两直”、明察暗访的方式，对32个省级地区开展大检查及驻点的督察。同时统筹推进安全风险隐患的集中攻坚，主要对以下几大工程和方面进行督察，如公路在役桥隧、城市轨道交通、危货港口码头、航道及通航设施、航运枢纽大坝及公路水运工程施工等领域开展集中攻坚，并且综合运用约谈、警示等手段，压实企业主体责任。

三是做好预警预防。会同应急、气象等部门，第一时间获取灾害信息，及时向社会发布有关交通方面的气象、路况信息，特别是台风期间，做好辖区船舶避风组织，加强与渔业渔政管理部门联动，协助做好渔船的防台风工作。

四是加强24小时值守。执行汛期重点时段安全事故的日报告、零报告制度。

孙文剑提醒，暑期汛期降雨增多，并且天气炎热，请广大司机朋友密切关注天气及出行路段的路况。也请广大船员朋友注意防范，一旦发生海上险情，请及时拨打12395，呼叫有关搜救机构。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：全力扩大交通有效投资 扎实推动交通运输高质量发展
　　人民网北京7月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会，介绍上半年交通运输经济运行情况。交通运输部综合规划司副司长李传光介绍，今年以来，全国交通运输系统各项工作扎实稳步推进，交通运输经济运行呈现“持续恢复、整体好转”的特点，为推动经济回升向好提供了有力保障。…
商务部：高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例
　　人民网北京7月31日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部7月31日发布2023年第27号、28号公告，对无人机相关物项实施出口管制、对部分无人机实施临时出口管制。 商务部新闻发言人就无人机出口管制政策应询答记者问时表示，高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部