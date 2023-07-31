人民网北京7月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会，介绍上半年交通运输经济运行情况。交通运输部新闻发言人孙文剑表示，在“七下八上”主汛期，交通运输部采取一系列措施，确保交通运输基础设施安全防护，确保经济社会运转不受大影响。

一是成立了工作专班。建立了重要基础设施、重大风险和灾害影响、问题督办转办“三张清单”，通过“三张清单”来保证交通基础设施的运转，并且确保重要的基础设施运行的安全稳定，确保基础设施有人管、管理责任全覆盖。

二是开展明察暗访。一直到8月底，将采取“四不两直”、明察暗访的方式，对32个省级地区开展大检查及驻点的督察。同时统筹推进安全风险隐患的集中攻坚，主要对以下几大工程和方面进行督察，如公路在役桥隧、城市轨道交通、危货港口码头、航道及通航设施、航运枢纽大坝及公路水运工程施工等领域开展集中攻坚，并且综合运用约谈、警示等手段，压实企业主体责任。

三是做好预警预防。会同应急、气象等部门，第一时间获取灾害信息，及时向社会发布有关交通方面的气象、路况信息，特别是台风期间，做好辖区船舶避风组织，加强与渔业渔政管理部门联动，协助做好渔船的防台风工作。

四是加强24小时值守。执行汛期重点时段安全事故的日报告、零报告制度。

孙文剑提醒，暑期汛期降雨增多，并且天气炎热，请广大司机朋友密切关注天气及出行路段的路况。也请广大船员朋友注意防范，一旦发生海上险情，请及时拨打12395，呼叫有关搜救机构。

(责编：王连香、吕骞)

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