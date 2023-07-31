国产“新舟”60灭火飞机成功首飞
2023年07月31日19:59 | 来源：新华网
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新华社北京7月31日电（记者宋晨）记者从中国航空工业集团有限公司获悉，“新舟”60灭火机近日成功完成平台首次试飞，为下一阶段研发试飞、合格审定试飞及适航取证的推进奠定了基础。
“新舟”60灭火机是航空工业集团民用产品重要型号之一。作为基于正向设计的“新舟”60多用途飞机，灭火机是具有自主知识产权并严格按照运输类飞机适航标准研制的大中型固定翼航空消防飞机，具备投水灭火、空中通信指挥、火灾预防监测功能，具备运输与灭火系统功能快速转换的能力，能够承担人员运输和物资运输的应急救援任务。该机型继承了“新舟”飞机的成熟技术和优点，巡航速度快、航程远、低空飞行速度小、可靠性高、服务保障体系强，在救灾物资运输、远距离跨区调机等方面具有明显优势。
“新舟”60灭火机研制工作于2021年6月启动，计划于今年完成适航取证。航空工业西飞民机有关负责人介绍，7月以来，研制团队加快推进“新舟”60灭火机研制工作，针对任务系统关键技术问题开展技术攻坚，在较短时间内相继完成全机及任务系统通电检查、起落架收放、发动机开车等重要任务，保证了“新舟”60灭火机按计划实现平台首次试飞。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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