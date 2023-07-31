新华社北京7月31日电 7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部联合发布了关于无人机出口管制的两个公告。商务部新闻发言人当日对此回应称，中国政府始终致力于维护全球安全和地区稳定，一贯反对将民用无人机用于军事目的。此次中方适度扩大无人机管制范围，是展现负责任大国担当、践行全球安全倡议、维护世界和平的重要举措。

这位新闻发言人表示，经批准，7月31日，中国商务部会同相关部门，发布两个关于无人机出口管制的公告，分别对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制，对部分消费级无人机实施为期2年的临时出口管制，同时，禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的。上述政策将于9月1日起正式施行。此前，已经向有关国家和地区作了通报。

这位新闻发言人说，高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。2002年起，中国逐步对无人机实施出口管制，管制范围、技术标准与国际保持一致。近年来，无人机技术快速发展，应用场景不断拓宽，部分高规格高性能的民用无人机转用军事风险不断上升。中国作为无人机主要生产国和出口国，在充分评估论证的基础上，决定适度扩大对无人机的出口管制，不针对任何特定国家和地区。

这位新闻发言人表示，中方始终认为，科技进步应当造福各国人民。中国政府坚定支持中国企业在民用领域开展无人机国际贸易与合作。需要指出的是，出口管制不是禁止出口。只要用于合法民事用途，在履行相关程序后，都可以正常出口。未来，对于内部合规制度运行良好的出口企业，主管部门将积极采用通用许可等便利措施，支持企业合规出口。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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