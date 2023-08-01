原标题：水利部全力做好海河洪水防御

本报北京7月31日电（记者陈晨）受台风“杜苏芮”北上与冷空气交绥影响，7月28日以来，海河流域中部南部出现强降雨，北京、天津、河北中部南部、山西东部北部、河南北部等地降了暴雨到大暴雨，其中北京门头沟房山、河北石家庄保定邢台、山西晋中阳泉、河南新乡等地局部降了特大暴雨。受降雨影响，海河流域发生流域性较大洪水，其中子牙河、永定河、大清河相继发生编号洪水。北京永定河及支流清水河、拒马河及支流大石河，河北滏阳河支流北澧河，山西滹沱河支流松溪河、漳河支流清漳东源，河南漳卫河水系卫河等16条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度0.07～4.33米，其中松溪河、北澧河、拒马河、大石河等4条河流超保0.35～2.33米，永定河及支流清水河、拒马河支流大石河、大清河水系南支沙河及唐河支流通天河、滹沱河支流清水河等6条河流发生有实测记录以来最大洪水。

7月31日中午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英紧急主持召开会商会，滚动分析研判海河流域雨情、水情、汛情发展态势，对海河流域防汛抗洪工作进行安排部署。

会商指出，一要根据当前子牙河、永定河、大清河发生编号洪水情况，及时发布海河流域发生较大洪水信息，同时要根据流域洪水实时情况相应调整响应级别，并落实相应应对措施。二要盯紧关键部位的关键信息，一切措施都要服务于防御流域性较大洪水。三要在线监测洪水实时变化情况，并根据监测情况及时调整洪水防御措施。四要精准预报、精准监测、精准发布洪水情况，特别是要主动精准发布有关防御部署、蓄滞洪区运用、人员转移和工程调度情况，提前告知社会公众。五要立足本站，强化河流洪水演进传导预报，提前向下一个站点（断面）发布洪水预报信息。六要抢在洪水到达之前把相关防御措施落实到位，尤其是对蓄滞洪区内需要转移人员，地方政府一定要做到应撤必撤、应撤全撤、应撤早撤，确保人员安全。

截至记者发稿，海河流域内有45座大中型水库拦洪运用，拦蓄洪水13.4亿立方米，其中滹沱河上游干流黄壁庄水库7月31日7时最大入库流量6250立方米每秒，相应出库1600立方米每秒，削峰率74.4%；大清河水系南支唐河西大洋水库31日15时最大入库流量2435立方米每秒，相应出库152立方米每秒，削峰率93.8%；大清河水系南支沙河王快水库31日16时入库流量3451立方米每秒，相应出库300立方米每秒，削峰率91%。

水利部维持京津冀洪水防御Ⅱ级应急响应，目前，10个工作组正在北京、天津、河北等省（直辖市）防汛一线指导地方做好洪水防御工作。

下一步，水利部将继续密切监视海河流域雨情水情汛情工情发展动态，加强预报预警，滚动会商研判，科学调度水工程拦蓄洪水，适时增派工作组，督促地方做好永定河泛区、东淀、献县泛区等蓄滞洪区运用的各项准备，确保群众生命财产安全。

(责编：罗知之、陈键)

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