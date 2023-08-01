原标题：调集排灌机械设备 救灾抢排田间积水

本报北京7月31日电（记者陈晨）受台风“杜苏芮”影响，黄淮、华北及东北等地区遭遇持续暴雨或大暴雨，有些农田形成大面积积水，危害在田作物。目前，今年第6号台风“卡努”正在北上，影响区域与“杜苏芮”重叠，带来的强风暴雨可能给农业生产带来严重影响。为切实抓好农业防汛减灾工作，最大程度减小因灾损失，日前，农业农村部、应急管理部联合印发《关于紧急调用排灌机械设备开展救灾抢排田间积水的通知》（以下简称《通知》），部署开展农业生产救灾工作。

《通知》要求，农业农村部门要抓紧摸清受灾程度、急需排灌机械设备种类、数量等有关情况，深度动员，切实用好农机服务组织和农业农村系统现有排灌机械设备开展生产救灾。坚持“就近调用”原则，加强与应急管理部门对接，协商调用应急水泵等排灌机械设备。如果本地应急水泵等排灌机械设备数量不能满足救灾需要，可商应急管理部门实施跨区紧急调用，最大限度满足受灾地区救灾需求。

《通知》强调，农业农村部门要充分发挥农机应急作业主力军作用，组织农机应急作业服务队奔赴一线开展排水作业；需要翻耕补种改种的要统筹开展相应作业，努力降低因灾损失。要密切关注天气变化，加强对受灾区域面积、排灌机械设备供需等情况调度，动员拥有排灌机械设备的农机服务组织积极参与救灾，引导机手机具有序流动，做到区域统筹一盘棋，提高应急排水作业工作效率。

《通知》明确，农业农村部门要加强区域统筹，对受灾县（市、区）要按照排灌机械设备自我保障充足、紧平衡和缺口较大进行分类指导。对于缺口较大的县（市、区），要开展跨区支援，及时与交通运输部门协商沟通，做好排灌机械设备跨区调运工作。

(责编：罗知之、陈键)

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