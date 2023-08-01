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第五届民营经济法制峰会举行

2023年08月01日09:07 | 来源：中国网财经
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原标题：第五届民营经济法制峰会在北京举行 李书福代表企业家宣读《“守法诚信、合法合规”倡议书》

　　7月31日，第五届民营经济法制峰会在北京举行，最高人民法院院长张军，最高人民检察院检察长应勇，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席峰会。大会共同探讨打造市场化、法制化、国际化一流营商环境，携手助力民营企业稳预期、强信心、促发展。

　　民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强化、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。7月19日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》中特别提到：强化民营经济发展法制保障。健全对各类所有制经济平等保护的法制环境，为民营经济发展营造良好稳定的预期。

　　峰会现场，中国民间商会副会长、吉利控股集团董事长李书福代表企业家宣读了民营企业《“守法诚信、合法合规”倡议书》。这是由30多名民营企业家共同发起的，主要聚焦民营企业内部合规建设，呼吁广大民营企业及民营企业家做诚信守法的表率，坚持自觉守法、遇事找法、解决问题靠法；筑牢依法合规经营的底线，将合规治理嵌入企业生产经营全流程；践行亲清政商交往，自觉抵制利益输送、权钱交易，做到不行贿、不欠薪、不逃税、不侵权、不逃废债、不踩红线，展示新时代民营企业家良好形象；依法防治企业内部腐败行为，对防治腐败紧抓不放，敢于向违法违规行为亮剑，让贪腐舞弊行为无处藏匿；培育企业合规文化，加强廉洁从业教育和典型案例警示，厚植企业廉洁文化根基，使守法合规成为企业经营者和全体员工的行动自觉。

　　建设法治化营商环境，助力民营经济健康发展、高质量发展，需要政府与企业双向发力，不断强化民营企业法治意识，深化民营企业合规建设，规范民营企业经营行为，用法治为民营经济行稳致远保驾护航。

(责编：曹淼、李源)
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