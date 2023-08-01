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神舟十五号乘组太空返回后首次公开亮相

2023年08月01日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：神舟十五号乘组太空返回后首次公开亮相

科技日报北京7月31日电 （占康 吕志强 记者付毅飞 实习记者吴叶凡）“我们在飞行期间听到消息：‘中国人计划2030年前登上月球’，很期待。”在31日举行的神舟十五号航天员乘组与记者见面会上，航天员费俊龙说，“不管是谁登上月球，我相信这将是中华儿女最激动的时刻。”

在返回地面57天后，神舟十五号航天员乘组神采奕奕亮相北京航天城，就驻留空间站阶段和返回后的相关情况答记者问。

作为执行出舱任务次数最多乘组的指令长，费俊龙表示参与和见证中国空间站全面建成是自己的荣幸。“4次出舱是我们乘组的亮点，也是中国载人航天事业的亮点，它是今天的纪录，更是明天的起点。我们相信后续的乘组会创造更多纪录。”他说。

航天员邓清明坚守25年终于实现飞天梦想。他用一组数字表达了自己飞上太空的心情：“我们乘组在轨飞行了188天，进行了4次出舱活动，完成了15个科学实验机柜的安装测试，开展了涵盖科学与应用、航天医学等领域40余项科学实验和技术验证……这些数字彰显了我国航天事业的跨越发展，凝结着无数航天人不懈追梦的心血与汗水，是祖国和人民托举我们飞天。”

两次“太空会师”是中国载人航天的高光时刻，也让航天员张陆体会到亲如家人般的情谊。神舟十四号乘组专门设计的见面礼、精心准备的早餐，以及热情温暖的拥抱，给他留下了暖心的记忆。他说：“这份关爱，我们也传递给了神舟十六号乘组。这份浓浓的情谊，是生死相托的相互信任，也是航天精神的接续传承。”

据介绍，中国航天员科研训练中心科学制定恢复计划方案，乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截至目前，乘组已完成前两个阶段工作，航天员身心状态良好，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。待完成健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

(责编：罗知之、陈键)
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