原标题：7月份PMI为49.3% 连续两个月回升

本报记者 孟 珂

7月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比6月份上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.5%和51.1%，均连续7个月位于扩张区间，我国经济延续恢复发展态势。

中国物流信息中心特约分析师张立群认为，7月份PMI指数继续小幅回升，表明经济增长动能进一步积聚。PMI中的生产经营活动预期指数、采购量指数、原材料库存指数等都有不同程度上升，表明企业信心有所改善，生产经营活动有恢复迹象。

7月份，制造业PMI连续两个月小幅回升，调查的21个行业中有10个位于扩张区间，比6月份增加2个，制造业景气水平总体持续改善。

从供给端来看，生产指数保持扩张。生产指数为50.2%，比6月份下降0.1个百分点。新订单指数为49.5%，比6月份上升0.9个百分点，连续2个月上升。

从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于临界点，产需同步扩张。

中国物流信息中心分析师文韬在接受《证券日报》记者采访时表示，比较来看，国内市场需求回升向好，但国外需求持续收缩。分行业来看，市场需求有所分化。石油加工行业消费旺季来临，钢铁和有色金属冶炼加工行业预期向好，对整体市场需求回升有较好带动作用。

从价格来看，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.4%和48.6%，比6月份上升7.4和4.7个百分点。文韬认为，这显示制造业产品销售价格下降势头明显放缓。市场价格趋升也反映出市场需求在回升，尤其是增量需求在进一步释放。

值得关注的是，各项支持中小微企业发展的政策继续加码，助力中小企业趋稳运行。大型企业PMI持平于50.3%，中型企业PMI回升0.1个百分点至49.0%，小型企业PMI回升1.0个百分点至47.4%。

7月份，非制造业商务活动指数（非制造业PMI）为51.5%，比6月份下降1.7个百分点，非制造业保持平稳增长。其中，服务业商务活动指数为51.5%，比6月份下降1.3个百分点，仍位于扩张区间，服务业业务总量继续增长，但增速有所放缓。建筑业商务活动指数为51.2%，比6月份下降4.5个百分点，仍位于扩张区间。

民生银行首席经济学家温彬表示，建筑业景气度回落，一方面或源于基建增速放缓，另一方面地产端拖累因素继续增强。

“服务业和建筑业商务活动指数均处于荣枯线以上，说明非制造业PMI保持了较强韧性和较高景气度。”仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟表示，考虑到保障性住房建设、城中村改造、“平急两用”基础设施建设等将加速提效，建筑业业务活动预期和供需两端有望继续保持在高位。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，整体上看，7月份PMI延续回暖，非制造业PMI有所回落，综合PMI产出指数比6月份下滑1.2个百分点，降至51.1%，显示二季度以来经济复苏动能偏缓态势延续。

展望未来，王青认为，后期影响制造业PMI指数的不确定因素主要有两个：一是全球经济下行压力加大趋势下外需放缓的程度如何。7月份政治局会议要求要“多措并举，稳住外贸外资基本盘”，显示政策面已在为这一趋势安排应对措施。二是房地产支持政策发力前景下，三季度楼市会走出怎样的企稳回升态势。

(责编：罗知之、陈键)

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