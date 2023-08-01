原标题：北京品牌上半年销量增长105%，以焕新发展战略推动行稳致远

近期，国内各大车企纷纷公布上半年销量数据。北京汽车在2023年上半年销量数据亮眼，北京品牌上半年销量增长达到105%。数据显示，燃油车、纯电车、越野车三大产品线齐头并进，其中燃油车销量同比增长41%，纯电车销量同比增长160%，越野车销量同比增长47%。同时，海外市场同比增长235%。

高质量增长背后，是北京汽车坚定聚焦主责主业，锚定一个“北京”战略方向，扎实推动改革发展举措落地的有力实践。

自2022年5月完成新组织架构调整以来，北京汽车一体推动改革与经营工作向新向上，对内紧扣战略方向全链协同提升“大自主”体系支撑能力，对外聚焦市场成功目标，焕新“北京”品牌，以国内国际“双战略”为引领，推动产销突破上扬，释放改革发展效能。

回归一个“北京” 以市场成功锚定改革发展方向

聚焦主责主业，做好北汽自主乘用车基本盘，是北京汽车在新阶段的使命担当。北京汽车以“五个发展”举措为指引，牢牢抓住“市场上量”核心目标，重塑北京品牌业务架构，聚合资源握指成拳，秉承“造好车、卖好车”的初心使命，以焕新发展战略推动行稳致远。

回归一个“北京”。4月18日，“北京”品牌焕新战略在上海车展正式发布，BJ60、BJ40、北汽魔方、北京新X7等主力产品涵盖多元级别和动力，构建“家庭、户外、乐趣”的全新用户价值。新品牌战略顺应市场和客户需求应时而变，从品牌价值、品牌识别、产品布局、用户体验多个维度全面焕新，携手用户迈向“与家出发、向心所悦”的全新旅途。品牌焕新背后，是北京汽车以品牌战略为引领，以全价值链革新升级谋求更大发展的决心和信心。

一切以市场成功为根本。紧扣“市场上量”核心，北京汽车“把方向、管大局、保落实”，构建国内、国际双市场战略，以市场突破成效检验改革成色。国内市场，电车业务转变观念、深挖增量，发挥销售“定盘星”作用。北京出租项目创新政企联合营销模式，云南对公业务下沉地州，网约车市场深化对外合作，上半年销售计划达成率均超过100%。国际业务抢抓机遇、内化改革、外树品牌，在稳固基盘市场的同时，把握新兴市场窗口，拉动全价值链快速响应，以最小投入撬动最大市场，上半年海外市场销量超过2022年全年，同比增长235%。

挺立一个“北京” 以内生变革凝聚改革发展合力

北京汽车以思想破冰引领改革突围，以内生变革为高质量发展蓄能聚力。

市场端营销体系整合落位，多措并举提升北京品牌营销体系的效率和能力。

生产端切实发挥“交付中枢”作用，建立“以衡应变、以预应变、以快应变”的精益生产运行模式，持续突破极限产能瓶颈，提升交付能力，做到快速响应市场需求，满足紧急增量订单。

供应端实施“多货源、多渠道”策略，以“彻底解决供应风险”为目标，破除掣肘因素，有序有效解决供应“卡脖子”问题。

聚力一个“北京” 全链赋能高质量发展行稳致远

全价值链体系能力，是筑牢发展根基的关键所在。今年以来，北京汽车加快构建以市场需求为起点和终点的全生命周期闭环体系，研、产、供、销各版块全力提升支撑“大自主”体系的能力和活力。

北京汽车以用户为中心构建商品定义体系，组建成立商品创造中心，围绕打造成功商品核心目标，加快推动“北京”品牌全系商品创造工作，完善产品技术规划，加快全新纯电平台产品预研，立项推进多个平台化和混动化关键技术；以体系协同最大化保障交付，以精益运营打通堵点提升运营效率，有效平衡生产组织与经济成本；以彻底解决供应风险为目标破除掣肘因素，有序有效解决供应“卡脖子”的问题；以体系协同、前置介入实现多项目并行统筹推进达成产线改造、生产导入目标；稳妥实现共平台电车业务交接，保障电车增长上量；践行减量提质发展举措，遵循市场化原则，加大力度盘活存量资产，积极寻求战略合作，提升资产效率，所属中小投企业全力促转型、稳收益。

凝心聚力新“北京”，“悦”向新程再出发。站在2023年中的时点，北京汽车将更加坚定扛起北汽自主乘用车发展主力军的旗帜，坚定不移推动北京品牌焕新发展，聚焦市场成功根本目标，以更加笃定的信念、更加昂扬的斗志、更加奋进的姿态，真抓实干，奋辑向前。

(责编：董童、李源)

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